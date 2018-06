Famiglie in difficoltà Boom di richieste all' emporio Caritas

Scuola - Tutto Per Massa : 'Ripetizioni gratuite per i figli delle Famiglie massesi in difficoltà' : 'Negli ultimi giorni le solite facce della politica locale e i nuovi arrivati che in cinque anni non ha mai visto nessuno stanno promettendo mari e monti, senza però affrontare i problemi veri dei massesi, quelli pratici', spiega Francesco ...

Vicenza : raccolte 21 tonnellate alimenti per Famiglie in difficoltà : Vicenza, 28 mar. (AdnKronos) – Si è conclusa con 21 tonnellate di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà ‘Riempimi di gioia”, l’iniziativa di solidarietà organizzata dall’assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza con l’ausilio del Gruppo volontari della protezione civile del Comune e numerose realtà del volontariato.‘L’iniziativa ha cambiato stagione ‘ ...

Vicenza : raccolte 21 tonnellate alimenti per Famiglie in difficoltà (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I supermercati e ipermercati coinvolti sono stati 36, 35 invece le associazioni e i gruppi di volontariato partecipanti alla raccolta, oltre a 20 parrocchie, e 385 i volontari totali che si sono alternati sabato e domenica nei turni di presenza e nel lavoro di stoccaggio e preparazione del materiale. La distribuzione degli alimenti sta avvenendo attraverso il coordinamento tra i servizi sociali e le ...

Vicenza : raccolte 21 tonnellate alimenti per Famiglie in difficoltà : Vicenza, 28 mar. (AdnKronos) - Si è conclusa con 21 tonnellate di generi alimentari raccolti per le famiglie in difficoltà “Riempimi di gioia”, l'iniziativa di solidarietà organizzata dall’assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza con l'ausilio del Gruppo volontari della protez