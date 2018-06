Famiglie gay | stop di Salvini | ' Le idee di Fontana non sono nel contratto'

Governo - Fontana : "Famiglie gay non esistono". Interviene Salvini : Il ministro della Famiglia: "Restringere il diritto all'aborto è un tema che nel Contratto non c'è, credo anche che nella maggioranza non esista una sensibilità di questo tipo. Purtroppo, a mio modo ...

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Lorenzo Fontana : «Le Famiglie gay? Non esistono. Ora più bambini e meno aborti» | La replica di Cirinnà : «Esistono eccome - si informi» : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società». ...

Fontana : non esistono Famiglie gay. Salvini : sue idee - non sono nel programma : La polemica. Dice di essere "contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". Così il neo ministro alla famiglia, Lorenzo Fontana in un'intervista ...

Lorenzo Fontana : «Le Famiglie gay? Non esistono. Ora più bambini e meno aborti» Le gaffe dei neo ministri : Il ministro della Famiglia: «Investire sui consultori. Io contro i gay? Ma va’: ho tanti amici omosessuali, e ho vissuto tanti anni a Bruxelles, dove ci sono anche nelle istituzioni»

Lorenzo Fontana - prime parole da ministro : "Le Famiglie gay non esistono - ora più bambini e meno aborti" : Le famiglie Arcobaleno in Italia non esistono. Parola di Lorenzo Fontana, il nuovo ministro della famiglia del governo targato M5s-Lega e guidato da Giuseppe Conte. Che poi rilancia e spiega quali saranno le sue prossime mosse...

