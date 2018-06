: Lorenzo Fontana: «Le famiglie gay? Non esistono» - Corriere : Lorenzo Fontana: «Le famiglie gay? Non esistono» - chedisagio : 'Le famiglie gay non esistono'. Questa non è una gaffe di un neo ministro, Ma un chiaro programma di un reazionario… - repubblica : Governo, il ministro Fontana: 'Le famiglie gay non esistono' [news aggiornata alle 11:32] -

Fanno discutere le parole del ministro leghista della Famiglia,: "Un bambino deve avere una mamma e un papà", e "Learcobaleno per la legge non esistono". Prende subito le distanze il neoministro dell'Interno e vicepremier: "è libero di avere le sue idee" ma "non sono priorità e non sono nel contratto di governo", ha detto. Ma perla priorità sarebbe "potenziare i consultori per ridurre gli aborti" e "incentivare le nascite". Le associazioni gay: "Parole pericolose".(Di sabato 2 giugno 2018)