Famiglia | il ministro Fontana | ' Su di me polemiche strumentali'

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro della Famiglia - e cosa dice su gay e aborto - : Il giovane ministro, ieri, è stato il più intervistato di tutti. E ha espresso le sue idee. Vediamone i capitoli principali Fontana: "Le famiglie gay non esistono". Interviene Salvini

Neo-ministro della Famiglia : popolo minacciato da unioni civili ed immigrazione : All’alba di una nuova era dello Stato Italiano e della fine della pesante crisi istituzionale, le curiosità sul nuovo (e sudato) governo presieduto da Giuseppe Conte sono molte, anche a causa delle numerose controversie che hanno occupato le prime pagine dei giornali di tutta la nazione per mesi. Il popolo italiano inizia a riflettere e a scommettere su che piega prenderà la politica d’ora in avanti, ma anche ad indagare sui nuovi ministri, per ...

'Le famiglie omosessuali non esistono' - il neoministro della Famiglia - Fontana - : Roma, 2 giu. , askanews, Il primo punto all'ordine del giorno nel suo dicastero sarà 'la natalità'. Parola del neo ministro Lorenzo Fontana, intervistato dal Corriere della Sera. 'Voglio lavorare per ...

Lorenzo Fontana - "Governo non cambierà legge unioni civili"/ Ministro disabilità-Famiglia - i suoi obiettivi : Lorenzo Fontana, "Governo non cambierà legge unioni civili": il neo Ministro alla Disabilità e alla Famiglia ha parlato degli obiettivi di Lega e M5s.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:45:00 GMT)

Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana : "Le famiglie arcobaleno non esistono - più nascite e meno aborti" : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è "quella naturale", mentre le famiglie arcobaleno "per la legge non esistono". Così il neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.Il primo punto all'ordine del giorno è "la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della ...

Famiglia e diritti - il ministro Fontana : “Disincentivare gli aborti. Ma non toccherò la 194. Non è nel contratto” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Il nuovo ministro della Famiglia dice che ha molti amici gay : In un'intervista al Corriere della Sera, Lorenzo Fontana cerca di difendersi da chi lo ha accusato di essere omofobo e retrogrado The post Il nuovo ministro della Famiglia dice che ha molti amici gay appeared first on Il Post.

Il Ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana : contro l'aborto - il divorzio - gli omosessuali : che amano la persona umana solo se è utile all'economia. Anzi, se la persona umana non ci fosse proprio più del tutto, per loro forse sarebbe meglio: credo che questo desiderio aberrante sia in fondo ...

Il ministro per la Famiglia : “Purtroppo nel Contratto la stretta sull’aborto non c’è” : Il nuovo governo non aveva ancora giurato ed era già partita la prima polemica. Oggetto: il ministro per la Famiglia e le Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana, un cattolico contrario all’aborto, alle nozze gay, alla «teoria gender» e così via. Ma Fontana è un personaggio più complesso e più influente. Veronese, 38 anni, ex eurodeputato, ammirato...

Il ministro per la Famiglia : “Purtroppo nel Contratto la stretta sull’aborto non c’è” : Il nuovo governo non aveva ancora giurato ed era già partita la prima polemica. Oggetto: il ministro per la Famiglia e le Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana, un cattolico contrario all’aborto, alle nozze gay, alla «teoria gender» e così via. Ma Fontana è un personaggio più complesso e più influente. Veronese, 38 anni, ex eurodeputato, ammirato...

Lorenzo Fontana - chi è il Ministro alla Famiglia e disabilità/ “Non cambieremo la legge sulle Unioni Civili” : Lorenzo Fontana, chi è il nuovo Ministro alla Famiglia e alle disabilità: vicesegretario federale della Lega, cattolico e pro-Life, "la vita va difesa sempre fin dal concepimento"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Fontana - il ministro alla Famiglia e quelle parole anti-gay : 'Ora vogliono dominarci' : Posizioni abbastanza chiare anche sull'aborto: 'L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo', aveva detto alla Marcia per la Vita di Roma. Però sull'impegno della politica per la Famiglia ha ...

LORENZO FONTANA - CHI È MINISTRO ALLA Famiglia E DISABILITÀ/ È contro aborto - unioni gay e “gender” : LORENZO FONTANA, chi è il nuovo MINISTRO ALLA FAMIGLIA e alle DISABILITÀ: vicesegretario federale della Lega, cattolico e pro-Life, "la vita va difesa sempre fin dal concepimento"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:50:00 GMT)

L’inquietante idea di Famiglia del ministro della Famiglia Fontana : In un’intervista dello scorso 26 aprile, Lorenzo Fontana ha dato delle risposte prevedibili e favolose (A tutto campo con Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, Rossoporpora). Cominciamo con “lei è cattolico”? Risposta: “Cerco quantomeno di esserlo, nel senso che essere cattolico significa comunque proporsi di rispettare tutta una serie di regole che non sono facili da seguire… per fortuna, proprio per questo, c’è la Confessione!”. Ovvero, ...