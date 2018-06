Famiglia e diritti | il ministro Fontana | “Disincentivare gli aborti Ma non toccherò la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) Incentivare le nascite e disincentivare gli; sostenere la, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neodellae disabilità, Lorenzo, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, dall’altro ad affermare, se mai ce ne fosse bisogno, che questo non sarà il governo dei. Il primo punto all’ordine del giorno è “la natalità. Voglio lavorare per invertire la curva della crescita che nel nostro Paese sta diventando davvero un problema. Lo ha detto anche Cottarelli. È a rischio la tenuta sociale, perché si sta invertendo la piramide fra anziani e giovani”, dice. “Anche economicamente, la situazione è ...