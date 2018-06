F1 - Nico Rosberg | ' Vi spiego come curare i mali della Formula 1'

Nico Rosberg resiste alla F1. E punta sulla Ferrari : Nemmeno tornare a guidare una Formula 1 sulle strade del Principato di Monaco sembra aver smosso qualcosa in Nico Rosberg. Giovedì, il campione del mondo 2016 ha fatto dei giri dimostrativi al volante della Mercedes con cui ha vinto il Titolo assieme al papà Keke, alla guida della sua Williams FW08, e alla domanda se l’esperienza […] L'articolo Nico Rosberg resiste alla F1. E punta sulla Ferrari sembra essere il primo su ...

Nico Rosberg - Il tedesco lancia la sua academy nel kart : Dopo aver conquistato il titolo Mondiale in Formula 1 nel 2016, Nico Rosberg ha appeso il casco al chiodo, ma è rimasto comunque sempre molto attivo nel motorsport. Comè noto, il tedesco ha seguito da vicino le vicende della sua squadra nel DTM, ha aiutato Kubica a tornare in F1, ha investito nella Formula E e adesso si è lanciato nel karting, lanciato la Young Driver academy, che porta il suo nome.Petronas sostiene liniziativa. Già sponsor ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Nico Rosberg investe nella Formula E : L'ex campione del mondo di Formula 1 ha deciso di investire nel business e di promuovere l'impatto ambientale positivo delle auto elettriche sul pianeta. L'articolo Nico Rosberg investe nella Formula E è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula E - il ritorno di Nico Rosberg : testerà la Gen2 : Formula E, il ritorno di Nico Rosberg: testerà la Gen2 Formula E, il ritorno di Nico Rosberg: testerà la Gen2 Continua a leggere