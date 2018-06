F1 | Hamilton | «Ricciardo in Mercedes? Non credo»

F1 - simpatico siparietto tra Ricciardo e Hamilton : l’australiano chiede a Lewis di fargli… da manager : simpatico siparietto tra Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo subito dopo il Gp di Monaco, l’australiano ha chiesto al campione del mondo di fargli da manager Settima vittoria in carriera per Daniel Ricciardo, la più bella di una collezione che cresce di anno in anno. Il pilota australiano adesso è chiamato a confermarsi, inserendosi in una lotta per il titolo mondiale che lo vede però distante da Lewis Hamilton. Photo4 / LaPresse Proprio ...

Ricciardo vince il Gran Premio di Monaco davanti a Vettel e Hamilton : Missione compiuta. Daniel Ricciardo principe di Monaco: l’australiano sbanca Montecarlo come da pronostico, sfruttando la pole come non gli era mai accaduto nelle altre sei vittorie della carriera, tutte ottenute partendo da dietro, ma non è stata una passeggiata. Il Gp più noioso a memoria d’uomo per lui è stato un’impresa mozzafiato, perché dopo ...

F1 - Gp Monaco : vince Ricciardo nonostante problemi al motore. Secondo Vettel - poi Hamilton : PRINCIPATO DI Monaco - Redenzione. La chiama così Daniel Ricciardo la sua settima vittoria in carriera, la seconda dell'anno dopo Shanghai, la prima a Montecarlo dove due anni fa la perse per un ...

Pagelle F1 - GP Monaco 2018 : weekend perfetto per Daniel Ricciardo - Vettel e Hamilton fanno il massimo - Grosjean male - Williams pessima : Il Gran Premio di Monaco 2018 non passerà certo agli annali della Formula Uno. La gara monegasca è stata dominata da noia e sbadigli e non ha visto un sorpasso di rilievo (ma questa non è certo una novità). Come se non bastasse ha costretto i piloti a combattere più con le proprie gomme che con i rivali in pista. Andiamo quindi a consegnare le Pagelle della gara più glamour dell’anno. LE Pagelle DEL GP DI Monaco 2018 Daniel Ricciardo VOTO ...

F1 - GP MONACO 2018 : RICCIARDO DOMINA NEL PRINCIPATO. VETTEL E Hamilton A PODIO : MONTECARLO, 27 MAGGIO 2018 F1, GP MONACO 2018 : Daniel RICCIARDO su Red Bull completa un weekend strepitoso vincendo il suo primo GP MONACO. Stavolta nessun intoppo al box come nel 2016 e vittoria strameritata fin dalle libere del giovedì. La Ferrari coglie un ottimo secondo posto con VETTEL e quarto con Raikkonen. HAMILTON chiude il PODIO mentre Bottas è quinto. Gara piuttosto lineare senza grandissimi colpi di scena con Red Bull che si ...