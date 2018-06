Ex compagno cella Igor | io divenuto esca

Cucchi - in aula parla compagno di cella : 15.35 "Stefano mi disse che i carabinieri si erano divertiti.Sembrava una zampogna, aveva ematomi su viso e zigomi, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene e non riusciva a deglutire". A parlare è Luigi Lainà, teste nel processo bis in corte d'Assise a Roma sul caso di Stefano Cucchi, morto in ospedale dopo l'arresto per possesso di droga.Fu proprio Lainà a sollecitare l'intervento medico viste le condizioni del ragazzo. Imputati 5 ...