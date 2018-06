Evento sportivo Tutti a fare sport alla 15edizione della Giornata Nazionale dello Sport

Real-Juve 4-1 del 2017? È l' Evento sportivo più giocato di sempre : la finale di Champions League tra Juventus-Real Madrid dello scorso anno l'evento sportivo più giocato di sempre in Italia, con quasi 25,4 milioni di euro. Come riferisce Agipronews è quanto si legge ...

Scoppito Capitale dello Sport Aquilano - il 9 e 10 Giugno Maxi Evento Sportivo : Per due giorni il comune di Scoppito (Aq) diventerà capoluogo di Sport dell'interland Aquilano con la prima festa dello Sport organizzata dall'amministrazione comunale con l'attiva collaborazione delle migliori realtà Sport ive del territorio. Il 9 e 10 Giugno si svolgeranno una serie di manifestazioni tra tornei di tennis, lezioni di zumba, camminate H.E.A.T., functional training, nuoto, pallavolo, calcetto, trekking e ...

Real-Juventus su Canale 5 e Premium Sport Evento sportivo più visto del 2018 : Ascolti record per il big-match di Champions League “Real Madrid-Juventus” con la telecronaca di Sandro Piccinini e Aldo Serena, leader assoluto della prima serata ed evento Sportivo più visto dell’anno 2018 con 10.925.000 spettatori totali e il 43.40% di share sul pubblico 15/64 anni. In seconda serata, primato stagionale per “Speciale Champions League” condotto da Sandro Sabatini e Giorgia Rossi con ...