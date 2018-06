Eurocrisi | dazi e futuro incerto I giorni più bui dell' Unione

ilgiornale

(Di sabato 2 giugno 2018) P er un governo che arriva, uno se ne va. Ma per l'Europea non è un pareggio bensì una batosta. All'insediamento a Roma del primo esecutivo euroscettico alla testa di un paese "fondatore" s'aggiunge la caduta di quel Mariano Rajoy difeso a spada tratta da Bruxelles durante la tentata secessionea Catalonia. Una batosta indigeribile visto che la mozione di sfiducia "costruttiva" dei socialisti di Pedro Sanchez è passata proprio grazie ai voti di quei partiti indipendentisti di Catalonia messi all'indice dalla Ue. E il secco due a zero arriva in contemporanea con la mazzata deisu alluminio e acciaio infertaci dall'America di Donald Trump.In questo grigio panorama, reso ancora più cupo dal concretizzarsia Brexit, l'Europea appare come un gigante malato, confuso e spaesato. Un gigante alla mercé di amici e nemici. La virata euroscettica di Roma, la caduta di ...