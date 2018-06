Emilia Romagna | al via il maxi cantiere per la messa in sicurezza dell’argine del fiume

Ticket - esenzione in Emilia-Romagna per il 55% delle persone : BOLOGNA - Nel 2017 in Emilia-Romagna oltre la metà della popolazione ha avuto l'esenzione dal Ticket o per motivi economici o perché rientra nella prima fascia di reddito. Il dato emerge da uno studio ...

Tornado Montesanto Emilia Romagna – 22/05/2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 22-05-2018 in località Montesanto in provincia di Ferrara Emilia-Romagna Un piccolo Tornado landspout (cioè generato non da una supercella) ha interessato la zona. Foto e Video dell’evento

Termalismo. Sabato 23 giugno "Sogno di una notte di… inizio estate" alle terme dell'Emilia Romagna : C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante proposte del programma: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', tour in e-bike e percorsi di ...

Emilia-Romagna medaglia d’argento in Italia per quantitativi assoluti di raccolta RAEE : Secondo i dati del Rapporto sulla gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, nel 2017 la Regione Emilia-Romagna si conferma al secondo posto per raccolta complessiva di RAEE in Italia e raccolta pro capite (7,25 kg/ab). Tra le province, Bologna aumenta la raccolta assoluta del 35% e svetta per media pro capite con 12,11 kg/ab. Secondo i dati presentati dal Centro di Coordinamento RAEE nella decima edizione del “Rapporto ...

Terremoto Emilia Romagna 2012 : altri 55 milioni per il sistema produttivo : In Emilia-Romagna sono in arrivo 55 milioni di euro per investimenti e progetti a sostegno del sistema economico produttivo e della ricerca dell’area colpita dal sisma del 2012. Il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, nelle prossime settimane adotterà gli atti necessari per destinare e utilizzare queste risorse, derivate da risparmi realizzati in questi anni durante la ricostruzione ...

Emilia Romagna : via all’impianto del fiume Marecchia contro la siccità estiva : Dal fiume al canale consortile e poi nel lago artificiale per ricaricare le falde. E il ciclo dell’acqua che, grazie all’impianto del fiume Marecchia permetterà di rimpinguare le falde nel periodo invernale evitando così la dispersione di acqua in mare che potrà invece essere riutilizzata nei periodi estivi, con vantaggi per l’ambiente e i cittadini del riminese che correranno meno rischi di avere i rubinetti a secco nei mesi ...

Emilia Romagna : “Capacità di calcolo a disposizione del Centro Meteo” : “La cooperazione territoriale è uno strumento fondamentale per favorire il processo europeo di allargamento e lo scambio di conoscenze, perché mette in rete i problemi e le sfide dei territori che superano i confini nazionali. Una cooperazione ‘dal basso’, espressione della voce e delle esigenze percepite dai beneficiari”. Questo il pensiero espresso oggi dall’assessore al Coordinamento delle politiche europee allo ...

Terremoto Emilia Romagna : a 6 anni stanziati 4 miliardi - 2.9 già liquidati : “Dopo sei anni dal Terremoto in Emilia, tutte le azioni messe in campo sia grazie al pubblico che ai cittadini ci riconsegnano un territorio con un’occupazione in crescita, un aumentato valore aggiunto, un Pil più alto, più esportazioni, maggiori investimenti e la permanenza di tutte le multinazionali”. Sono le parole dell’assessore per le Attività produttive e la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, Palma Costi, in ...

L'Emilia-Romagna è la meta più bella d'Europa : Ancora una volta l’Emilia-Romagna si conferma ad alti livelli, in Italia e in Europa, per quanto riguarda il turismo e la bellezza. Ebbene nel “Best in Europe 2018”, l’annuale report di Lonely Planet (sito di fama mondiale, specializzato in guide di viaggi, che ha esplorato tutti gli angoli d'Europa), in cima alla classifica delle “destinazioni europee assolutamente da non perdere” c'è proprio l’Emilia-Romagna (e l’amata Bologna). Il merito è ...

Le 10 migliori mete europee : vince l’Emilia Romagna : Ha vinto con l’arte, ha vinto con la natura, ha vinto con il suo inconfondibile stile di vita. Ma soprattutto ha vinto grazie alla sua formidabile tradizione enogastronomica, fatta di salumi ineguagliabili, pasta ripiena, ragù, aceto balsamico e Parmigiano Reggiano. La prestigiosa guida turistica Lonely Planet ha stilato la sua top10 delle mete europee più consigliate per il 2018: e a trionfare è stata proprio la nostra cara ...

Cartellino addio - si lavora fuori dall'ufficio : la sperimentazione in Emilia Romagna : La Regione avvia lo smart working per un centinaio di dipendenti. L'assessora Petitti: "Diamo fiducia, aumenterà la produttività"

Terremoto in Emilia Romagna - geologi : aumentare sicurezza abitazioni : Sesto anniversario del Terremoto in Emilia Romagna, i geologi: incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni.

6° anniversario del terremoto in Emilia-Romagna - geologi : incrementare la sicurezza sismica delle abitazioni : Nel maggio 2012 una serie di eventi sismici ha colpito la Pianura Padana centrale includendo, oltre alla bassa pianura emiliana e l’Alto Polesine, anche il territorio mantovano causando la morte di 27 persone. “Il terremoto ha generato, come sempre purtroppo accade, vittime e danni di carattere economico ad attività e strutture, ma in quest’occasione, oltre alla tragica e consueta sequenza di effetti, il terremoto ha evidenziato nuovi ...

Terremoto Emilia-Romagna : a 6 anni dal sisma Medolla (Mo) inaugura il palazzetto dello sport : Medolla in festa per il restauro del palazzetto dello sport. L’edificio è stato riconsegnato alla comunità questa mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato per la Ricostruzione, Stefano Bonaccini, assieme al sindaco Filippo Molinari e al presidente Uisp provinciale, Giorgio Baroni. La struttura era stata lesionata dal Terremoto del maggio 2012 e decretato allora inagibile. Il progetto di ripristino, per il quale ...