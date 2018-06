Elisabetta Trenta | il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa | ' A

Governo : i dubbi della stampa su Elisabetta Trenta - ministro della Difesa : Il giuramento del Governo Conte c’è stato, ora tocca alle Camere ascoltare il presidente del consiglio e votare la fiducia. Ma proprio mentre i membri del nuovo esecutivo erano al Quirinale per giuramento e firma, ecco spuntare la prima grana per l’esecutivo. E a essere coinvolta è una delle (poche) donne che ne fanno parte: Elisabetta Trenta , neo ministro della Difesa . Chi è? 51enne docente universitaria ed esperta di ...

