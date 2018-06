Ebola | 5 nuovi sospetti casi nel nord-ovest del Congo

Ebola - in Congo sei nuovi casi accertati e due sospetti : Ebola , in Congo sei nuovi casi accertati e due sospetti Ebola , in Congo sei nuovi casi accertati e due sospetti Continua a leggere L'articolo Ebola , in Congo sei nuovi casi accertati e due sospetti proviene da NewsGo.

Torna la paura per l’Ebola : 11 nuovi casi in Congo. E in Italia? : Ogni tanto ci scordiamo di malattie che ci hanno tenuto con il fiato sospeso per tanto tempo. Questo è il caso dell’Ebola, una delle malattie virali più pericolose e che in passato ha fatto molto parlare di se. Torna alla ribalta con 11 nuovi casi segnalati dal ministro della Salute del Congo, tutti confermati di ebola e con due morti legati alla malattia nel nordovest del Paese. In totale fino ad oggi sono stati registrati 45 casi di cui ...