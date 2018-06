Belgio Portogallo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Belgio Portogallo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Bruxelles si gioca una grande amichevole tra due squadre che vanno ai Mondiali(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 09:45:00 GMT)

La Rai primo obiettivo : la nuova maggioranza vuole tutte le poltrone : C'è anche - qualcuno dice soprattutto - una ragione molto solida e concreta, dietro l'ultima giravolta che ha portato alla nascita del governo Salvini-Di Maio (per interposto Conte): le nomine.Altro che elezioni, c'è una marea di posti pesanti da assegnare, di qui ai prossimi mesi: da Enel, Eni, Fincantieri a Poste, Leonardo, Enav, Mps passando per Terna, Mps, Snam, Italgas. E poi Cassa Depositi e prestiti e, ciliegina sulla torta, il gran ...

Movida selvaggia - sfiorata la rissa tra rapper e residenti : Mercoledì notte la parata di musicisti, giovedì notte rapper che si sfidano a colpi di rime. Non c'è tregua al centro storico, con piazza san Domenico Maggiore preda di improvvisati che con ...

Gli sleep tracker funzionano davvero per monitorare la qualità del sonno? : Gli sleep tracker funzionano davvero o sono una moda destinata lentamente a esaurirsi? Il mercato sembra premiare questi dispositivi che monitorano la qualità del sonno informando l’utente a proposito di quanto ha dormito profondamente e quante volte si è agitato, utilizzando soprattutto il battito cardiaco e il rilevamento del movimento. C’è da dire che la funzionalità di sleep tracker è inclusa in gadget nati soprattutto per ...

Usa in corsa - ora la Fed ha mani libere : 'Con il dollaro forte, l'economia Usa importa deflazione e potrebbero ridurre la probabilità del quarto rialzo entro fine anno' conclude Longo.

L’Associazione Docenti per i Diritti dei Lavoratori : “buon lavoro al ministro Bussetti” : Il nuovo ministro dell’Istruzione Marco Bussetti riceve dall’ Associazione Docenti per i Diritti dei Lavoratori gli auguri di buon lavoro. Il Presidente Pasquale Vespa (AnDDL), in un comunicato stampa, manifesta il pensiero dei Docenti precari che si dicono “sicuri che la linea politica sul precariato scuola sarà nel solco delle linee programmatiche illustrate ai Docenti […] L'articolo L’Associazione Docenti per i ...

Governo - Travaglio : “Salvini? Dopo di 25 anni di predicazione irresponsabile ora voglio vederlo alla prova del realismo” : “Salvini? Quando siederà finalmente responsabilizzato sulla poltrona del Viminale, o ci fa vedere la ricetta per guarire da tutti i mali oppure dovrà riconoscere, per esempio, che un suo predecessore come Marco Minniti non era un pericoloso “buonista”, ma un ministro di centrosinistra che faceva quello che si poteva fare, anche a costo di prendersi l’accusa di essere fascista e razzista, perché faceva rispettare le leggi”. Così a Otto e Mezzo ...

Non ha le braccia - bambino cacciato dal ristorante perché può mangiare solo con i piedi : Una madre dell'Arkansas, negli Stati Uniti, ha accusato un ristorante per discriminazione quando non hanno voluto far mangiare il figlio perché non ha le braccia. Infatti, William...

Rosemary - una vita per i veterani di guerra "A 103 anni è ora di andare in pensione" : Erica OrsiniLondra Avrebbe potuto ancora farcela, ma si è resa conto che stava diventando vecchia. Quindi ha deciso che era ora di andarsene in pensione. Rosemary Powell è un'ex infermiera inglese di 103 anni che ne ha trascorsi 97 tra le file dei volontari della Royal British Legion. Il suo compito era raccogliere fondi per i veterani di guerra, vendendo i famosi "poppies", i papaveri di carta che nel mese di novembre ricordano i caduti di ...

Pensioni - la Ue chiede sacrifici. Ma aumenta il budget per quelle dei suoi funzionari sforando i 2 miliardi di euro : “Lavorate di più”, “non toccate la Fornero”. aumentate (ancora) l’età della pensione. La Commissione europea continua a predicare l’austerità per l’Italia in fatto di politiche previdenziali ma senza troppa pubblicità fa per se stessa l’esatto contrario. Concede un generoso aumento di spesa per le Pensioni dei propri “burocrati” che dal 2019 costeranno il 6,2% in più a tutti i cittadini ...

Disastro Iliad : Per ora E’ Solo Un Operatore Virtuale?? : Iliad ha le sue antenne in Italia, ma per ora sono tutte spente (pare)! Ecco spiegato il motivo per cui la rete internet Iliad va così lenta in Italia. Problemi di lentezza per la rete Iliad? Navighi lentamente su internet con Iliad? Ecco il motivo! Problemi per Iliad: si naviga lentamente su internet, anche in 4G. Ecco il motivo […]

Fraccaro offrì lavoro al cronista a 3 euro l'ora : La veste istituzionale l'aveva già indossata appena è stato eletto, poche settimane fa, questore della Camera, pronto a portare in aula la battaglia pentastellata sui vitalizi. Ma nel curriculum di Riccardo Fraccaro, 37enne trentino, una laurea in giurisprudenza, e ora ministro per i rapporti con il Parlamento, c'è più di uno scivolone.Il primo, un post anti Napolitano, poi rimosso: nel giorno in cui l'ex capo dello Stato accettava di ...

E ora il nodo sottosegretari : Crimi ai Servizi irrita la Lega : Una volta fatto partire il governo, resta il problema del sottogoverno. Nonostante l'esecutivo Conte sia nato dopo trattative più estenuanti di quelle con cui si "partorivano" le maggioranze pentapartite anni '80, restano ancora da coprire le caselle di viceministri e sottosegretari. Venerdì notte la Lega aveva fatto addirittura trapelare che avrebbe incassato 15 sottosegretari e due viceministri, ma ieri dalle parti di Palazzo Chigi non ...

Il coraggio dei moderati : il saluto del direttore Alessandro Barbano : Cari lettori, quello che mi accingo a scrivere è il mio ultimo articolo da direttore del Mattino. Il mio rapporto con questo giornale, che ho molto amato, e sempre molto amerò, si interrompe per ...