E ora il nodo sottosegretari | Crimi ai Servizi irrita la Lega

Governo - Conte : 'La riserva? Stiamo lavorando'. Nodo Savona - Salvini : al Mef mai un amico della Germania : Ma quello relativo al ministero dell'Economia non sarebbe il solo Nodo sul tavolo. Secondo fonti del centrodestra anche le caselle Esteri, Giustizia e Difesa sarebbero ancora un rebus nell'ambito ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte un’ora al Quirinale per informare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli sviluppi dell’incarico ricevuto quarantatt’otto ore fa, ma permane l’incertezza su quando il presidente del Consiglio incaricato tornerà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. E a questo punto non è detto che possa accadere domani.Informativo e, ...

Governo : Conte un’ora da Mattarella - tempi incerti e resta nodo Savona (2) : (AdnKronos) – Dal Quirinale si mantiene il massimo riserbo sugli sviluppi delle ultime ore e sull’incontro di oggi con Conte, ma naturalmente restano agli atti le prese di posizione che hanno contrassegnato le settimane di questa lunga crisi. Mattarella rispetta il confronto e la dialettica tra le forze politiche, ma è anche geloso custode di previsioni, regole e prerogative costituzionali, a partire da quelle del Capo dello Stato, ...

Governo : verso giuramento domani a ora di pranzo - resta nodo Economia : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Stasera dovrebbero chiudere la squadra, e domani, verso ora di pranzo, il presidente Giuseppe Conte e i suoi ministri dovrebbero giurare al Quirinale, presumibilmente verso ora di pranzo. E’ la ‘tabella di marcia’ che arriva da autorevoli fonti parlamentari M5S, ottimiste sul ‘timing’ delle prossime ore. La squadra, viene spiegato, sarebbe già ben definita, tutte le caselle al loro ...

Governo : si lavora a squadra - nodo Economia e vicepremier/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per ora, però, i nomi che continuano a circolare vedono in pole Alfonso Bonafede, sulla rampa di lancio per il ministero della Giustizia, mentre alle Infrastrutture prendono quota i nomi della grillina Laura Castelli e del leghista Armando Siri. Giancarlo Giorgetti, il Richelieu di Salvini, occuperà sicuramente un ruolo di primo piano: se il nome di Savona dovesse definitivamente tramontare al Mef, potrebbe tornare in gioco ...

Lega-M5S - resta il nodo del premier. Di Maio : 'Stiamo ancora trattando - ma contratto sarà chiuso in serata' : Programma quasi chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. 'Sul contratto oggi con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti che trovavano ancora ...

La Nuova Zelanda cerca manodopera : 'Venite a coltivare i kiwi - paghiamo 17 dollari l'ora' : 'La carenza di manodopera agricola ha portato la Nuova Zelanda a definire diversamente la propria politica in temi di visti', dice il primo ministro Jacinda Ardern , secondo la quale 'è necessario ...