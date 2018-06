Duomo di Firenze | a giugno lo spettacolo dello “Gnomone” FOTO

Il sole dà spettacolo a Firenze : passa nello gnomone del Duomo : Sarà visibile al pubblico anche quest’anno lo spettacolo dello ‘gnomone’ del Duomo di Firenze, quando i raggi del sole scenderanno attraverso la Cupola del Brunelleschi per formare un’immagine del disco solare che andra’ a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento della cattedrale. Il fenomeno, nella cappella della Croce a sinistra dell’altare maggiore, sara’ visibile al pubblico nei giorni ...

Firenze - uomo si arrampica sulla cupola del Duomo : piazza off limits per controlli : Momenti di concitazione ieri a Firenze per un'intrusione in Duomo dove poi sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. E oggi è stato imposto il d ivieto di avvinarsi a piazza del Duomo e il divieto ...

Musei : per il Duomo di Firenze una nuova app multisensoriale : @AccessToOpera, questo è il nome della nuova applicazione presentata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, pensando all’intuizione dei contenuti attraverso la parola, legati appunto al tema dell’accessibilità. Per Access to Opera è stato scelto di rivolgersi principalmente alle persone sorde. I contenuti presenti sono opportunamente calibrati; sono state scelte persone non udenti, narratori in LIS (Lingua dei Segni Italiana), esperti ...