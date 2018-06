Due migranti nascosti in rimorchio tir

Croazia - polizia spara contro furgone : feriti Due migranti di 12 anni : Due migranti sono stati gravemente feriti dalla polizia croata che ha aperto il fuoco sul veicolo che li trasportava. Si tratta due bambini di 12 anni, un afgano e un iracheno. Lo ha riferito il ...

Olanda : i giubbotti che salvano la vita dei migranti Due volte : La fantastica idea di un’azienda olandese, la Markers Unite: riciclare i giubbotti di salvataggio abbandonati sulle coste del Mediterraneo per farne delle borse. Di più: assumere i migranti stessi per fare le borse, dando loro una prima possibilità di imparare l’olandese e stringere nuove relazioni sociali, di iniziare a rifarsi una vita insomma. Amsterdam, un nuovo futuro per chi arriva nel Paese della tolleranza Thami Schweichler, direttore e ...

Migranti - Duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle : Ne hanno soccorsi in mare 69 ma adesso a bordo della Aquarius di Sos Mediterranee, in navigazione verso il porto di Catania dove arriverà domani mattina, sono in 70. L'ultimo arrivato si chiama ...

Migranti - Duemila arrivi in 48 ore. E a bordo della Aquarius nasce Miracle : Navi della Marina italiana e delle ong impegnate in otto operazioni di soccorso. Preoccupa l'aumento del flusso dalla Tunisia

Belgio - polizia insegue furgone di migranti e spara : uccisa bimba di Due anni : Belgio, polizia insegue furgone di migranti e spara: uccisa bimba di due anni Il furgone non si era fermato all’alt ed era partito un inseguimento terminato con gli spari della polizia. Nel mezzo vi erano trenta persone tra cui 26 adulti e quattro minori, tutti di origine curda, ma solo la piccola è stata ferita […] L'articolo Belgio, polizia insegue furgone di migranti e spara: uccisa bimba di due anni proviene da NewsGo.

Belgio - polizia insegue migranti e spara : uccisa bimba di Due anni : BRUXELLES - Una bambina curda di due anni che viaggiava su un furgone con una trentina di migranti a bordo è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco, ieri, durante un inseguimento della...

Migranti - il muro che taglia in Due l'Europa sul confine Bulgaria-Turchia : In un anno i Migranti clandestini sono scesi dell'80 per cento. Lungo la frontiera tra Bulgaria e Turchia il muro attraversa i campi, scavalca le colline, taglia le foreste per un totale di oltre 200 ...

Intercettata barca a vela carica di migranti - Due scafisti fermati : Approfondimenti Nuovo sbarco di migranti dopo cinque mesi, arrestato lo scafista 6 maggio 2018 OTRANTO - Stavano solcando i mari verso qualche punto della sponda salentina in cui approdare. Un carico ...

Minacce ai gestori del centro per rifugiati : accoglienza revocata a Due migranti : MARANO - Violenze e comportamenti aggressivi all'interno di un centro di accoglienza per rifiugiati di Marano. I carabinieri della locale Compagnia, in collaborazione con i militari del Reggimento ...

Migranti - Due contraddizioni nei discorsi buonisti : Vi svelo due contraddizioni oscene nei discorsi buonisti sull’immigrazione. Vi sono due fuorviamenti in cui il pensiero unico politicamente corretto (ed eticamente corrotto) continuamente incappa allorché tratta il tema dell’immigrazione. Due fuorviamenti che, se smascherati, possono rivelare la cattiva fede del pensiero unico e dei suoi pedagoghi cosmopoliti. In primis, la narrativa egemonica tende a presentare la questione in termini che così ...

Migranti prendono a testate Due agenti. Foto choc : l'ira della polizia : ' Non abbiamo sentito una parola contro quella mossa politica - continua il post - loro vorrebbero una polizia addestrata a 'baci e abbracci': ci combattessero loro con questi personaggi che di umano ...