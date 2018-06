Due incendi auto nel centro abitato | ustionato l' attentatore

Esplosione ed incendio in Due esercizi commerciali in centro a Cosenza - indagato titolare : Cosenza - È indagato per truffa assicurativa e danneggiamento Gianfranco Parise, di 62 anni, titolare delle due attività di ristorazione, una esplosa e l'altra incendiata, a Cosenza nella notte del 18 ...

Due incendi e un disperso : notte movimentata per i vigili del fuoco : La Spezia, 27 maggio 2018 - I vigili del fuoco di La Spezia hanno vissuto una notte particolarmente impegnativa a causa di tre interventi quasi in contemporanea: un ritrovamento di persona e due ...

Due pastori incendiari incoronano l'evangelico Donald Trump a Gerusalemme : Ma per la preghiera di apertura e la benedizione finale il presidente ha dato l'incarico a due rappresentanti del mondo evangelico con curricula fitti di dichiarazioni incendiarie, controversie...

Due pastori incendiari incoronano l’evangelico Donald Trump a Gerusalemme : New York. L’Amministrazione Trump ha curato nei dettagli la scenografia della cerimonia di apertura dell’ambasciata americana a Gerusalemme per sottolineare tanto la vittoria politica condivisa con Benjamin Netanyahu quanto le affinità di tipo religioso, incarnate per l’occasione da Jared Kushner, m

Arezzo - incendio in un’abitazione : Due intossicati : Arezzo, incendio in un’abitazione: due intossicati Arezzo, incendio in un’abitazione: due intossicati Continua a leggere L'articolo Arezzo, incendio in un’abitazione: due intossicati proviene da NewsGo.

Arezzo - incendio in unabitazione : Due intossicati : Due persone sono rimaste intossicate in un incendio che è scoppiato all'interno di un appartamento a Castiglion Fiorentino , Arezzo, . Le fiamme sono divampate, per cause da accertare, nell'abitazione ...

Trento - incendiate Due centraline elettriche delle ferrovie : Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie Continua a leggere L'articolo Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie proviene da NewsGo.

Trento - incendiate Due centraline elettriche delle ferrovie : Nella notte sono stati appiccati due incendi ad altrettante centraline elettriche ferroviarie in Trentino. È accaduto tra le 3.30 e le 4, a poche ore dunque dalla prima giornata dell'adunata nazionale ...

Trento - incendiate Due centraline elettriche delle ferrovie : Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie Continua a leggere L'articolo Trento, incendiate due centraline elettriche delle ferrovie proviene da NewsGo.

Ancora allarme incendio su bus a Roma - Due sos in centro : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Parigi - scontri e negozi incendiati al corteo del Primo Maggio : Due fermati : Il corteo del 1 Maggio a Parigi è stato bloccato da centinaia di estremisti. Due i fermati, 1.200 i manifestanti incappucciati. Distrutte numerose vetrine. Fumogeni sui giornalisti

Brasile : incendio in Due edifici nel centro di San Paolo - un morto e tre feriti : Un incendio è divampato in due edifici nel centro di San Paolo, in Brasile, causando un morto e tre feriti. Le fiamme si sarebbero propagate attorno all’una e mezza di notte ora locale, provocando il crollo di uno dei due stabili. Uno dei due edifici, quello crollato, era in stato di abbandono, frequentato in maniera abusiva. Il secondo, ancora in piedi, era un edificio commerciale. L'articolo Brasile: incendio in due edifici nel centro di ...

La 'Terra dei fuochi' non insegna nulla : incendio di rifiuti - Due denunce : CEGLIE MESSAPICA - Due persone sono state denunciate, una in flagranza di reato dai carabinieri forestali intrvenuti sul luogo dove erano in corso una attività di distruzione di rifiuti speciali ...

Terrore sull'A10. Si incendia pullman di studenti in gita : Due intossicati - galleria chiusa : Giornata «da bollino nero», sulle autostrade liguri, durante la prima giornata di esodo per il maxi ponte del 25 aprile. L'incendio di un pullman di studenti marchigiani, ieri...