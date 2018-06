A Misano il Dtm sarà rock con il concerto Gianna Nannini : sarà la grandissima Gianna Nannini la protagonista del concerto che arricchirà il weekend del DTM, dal 24 al 26 agosto, al Misano World Circuit. 20 euro il costo del biglietto d’ingresso per assistere sia al concerto sia alla gara in notturna alla quale parteciperà anche Alex Zanardi. “E con grande piacere che ho accolto la […] L'articolo A Misano il DTM sarà rock con il concerto Gianna Nannini sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Dtm Rock – A Misano World Circuit si esibirà Gianna Nannini il 25 agosto : L’artista italiana Gianna Nannini, autentico idolo anche in Germania, suonerà dal vivo per il pubblico del DTM: 20 euro il costo del biglietto d’ingresso per assistere sia al concerto che alla gara in notturna alla quale parteciperà Alex Zanardi Sarà Gianna Nannini, grande star della musica italiana e internazionale, la protagonista del concerto che arricchirà un weekend automobilistico che si preannuncia straordinario a Misano World Circuit ...