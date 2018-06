Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | MediaPro | «Siete in malafede | Lega A riattivi accordo»

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Risoluzione illegittima - pronti a vie legali» : MediaPro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i Diritti TV della Serie A ...

Diritti TV - Mediapro fa ricca la Ligue 1. Può la Serie A valere meno? : Sì, va bene Neymar, vanno bene i nuovi stadi lasciati in eredità da Euro 2016, ma com'è che la Ligue 1 vale - televisivamente parlando - più della Serie A? Il contratto appena firmato dalla Ligue 1 ...

Diritti tv : Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e Canale - Serie A insegue : Mediapro e BeIn Sports hanno soffiato i Diritti Tv per il calcio francese a CanalPlus. Un colpo da 1153 milioni di euro che consente alla Ligue 1 di aumentare gli introiti dei Diritti televisivi casalinghi del 60%, passando da circa 738 milioni a 1153 l’anno, senza aver commercializzato tutti i pacchetti. La Serie A sarà così superata anche dal campionato francese, per gli introiti da Diritti televisivi domestici, se dopo la risoluzione ...

Diritti tv - Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e canale : la Serie A insegue : Mediapro e BeIn Sports hanno soffiato i Diritti Tv per il calcio francese a CanalPlus. Un colpo da 1153 milioni di euro che consente alla Ligue 1 di aumentare gli introiti dei Diritti televisivi ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures : «Ci hanno chiesto garanzie mai viste altrove» : Il futuro dei Diritti tv del campionato sarà al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata martedì 5 giugno. Lo annuncia il primo comunicato firmato dal nuovo presidente di Lega Gaetano Miccichè, che si è insediatosi dopo il completamento della governance, e ha scelto un orario più mattiniero (8.30) rispetto a quelli delle assemblee andate in scena durante il commissariamento conclusosi ...

Serie A - Diritti tv : addio agli spagnoli - dove vedremo il pallone? : Fosse il titolo di un film sarebbe di sicuro "Dramma in via Rossellini". A Milano, al termine di una giornata, quella di ieri, caratterizzata dai colpi di scena, l'assemblea della Lega Serie A ha ...

Diritti tv Serie A : rescisso contratto con Mediapro - ora nuovo bando : Dopo lo stallo degli scorsi giorni a seguito dell'annullamento del bando, ieri i club di Serie A hanno deciso all'unanimità di rescindere il contratto con Mediapro, considerata inadempiente, non avendo presentato le garanzie richieste dal bando (si era aggiudicata i Diritti come intermediario offrendo 1050 milioni a stagione per il triennio 2018-2021). Dunque, per quanto riguarda l'assegnazione dei Diritti tv del massimo campionato di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega chiude a MediaPro - la partita è riaperta : La Lega Serie A chiude la porta a MediaPro. Dopo settimane di spaccature, i club all'unanimita' hanno deciso di riprendersi i Diritti tv del campionato e ora li rimetteranno sul mercato con trattative private. La terza delibera, dopo quelle a vuoto nella scorsa settimana, ha sbloccato lo stallo, subito dopo il rinnovo delle cariche vacanti: la governance è completata, il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, chiude i tre mesi di ...

MediaPro perde i Diritti della Serie A e Rajoy va verso il voto di sfiducia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “Chiamo i cittadini alla mobilitazione”, dice Luigi di Maio, che annuncia una manifestazione di protesta in programma a Roma il 2 giugno e invita tutti gli italiani a esporre un tricolore alla finestra. Forza Italia non sosterrà il governo Cottarelli, annuncia Silvio Berlusconi. Paolo

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i Diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Diritti tv - la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattativa con Sky : ROMA - E' passata la linea Malagò-Micciché : l'assemblea di Serie A oggi ha votato la risoluzione del contratto con Mediapro per inadempienza , non ha versato la fidejussione da un miliardo e 50 ...

Diritti tv - Serie A rescinde contratto Mediapro : La Lega di Serie A riunita a Milano ha votato all'unanimità, 17 voti, la diffida ad adempiere con la risoluzione del contratto di Mediapro . Gli spagnoli avranno ora sette giorni di tempo per ...

Diritti TV : la Lega di Serie A rescinde il contratto con Mediapro. Si passa alla trattativa con Sky : Serie A Clamorosa, ma anche prevedibile, svolta nella partita dei Diritti tv della Serie A 2018/2021. Dopo l’annullamento del bando da parte del Tribunale di Milano, oggi pomeriggio l’assemblea della Lega Calcio ha votato all’unanimità per la risoluzione del contratto con Mediapro. La linea del presidente del Coni Giovanni Malagò e del numero uno della Lega di Serie A Gaetano Micciché di rescindere il contratto con il gruppo ...

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i club di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...