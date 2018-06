Diplomazia italiana | al via la Settimana italiana in Sri Lanka

agenzianova

: RT @danieleviotti: Nasce il governo più a destra della storia repubblicana italiana. La prima dichiarazione del ministro degli interni #SAL… - solox_te : RT @danieleviotti: Nasce il governo più a destra della storia repubblicana italiana. La prima dichiarazione del ministro degli interni #SAL… - bucchierimaria1 : RT @danieleviotti: Nasce il governo più a destra della storia repubblicana italiana. La prima dichiarazione del ministro degli interni #SAL… - annoupanoux : RT @danieleviotti: Nasce il governo più a destra della storia repubblicana italiana. La prima dichiarazione del ministro degli interni #SAL… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciataa Colombo, secondo cui il 2 giugno è un giorno importante per gli italiani di tutto il mondo, per commemorare la giornata, nel 1946, in cui ...