Di Maio | ' Troppa precarietà | jobs act va rivisto'

Di Maio : il Jobs Act va rivisto - crea troppa precarietà : Via anche alla revisione delle norme pensionistiche, al centro delle promesse elettorali sia del M5S che della Lega: «Applicheremo la misura quota 100 per superare la Fornero»...

M5s - Di Maio su Facebook : "Il Jobs Act va rivisto - c'è troppa precarietà" : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre", afferma Luigi Di Maio . "Tra le iniziative da ...

Di Maio : 'Il Jobs Act va rivisto - crea troppa precarietà' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre", ha detto. "Spesometro via e investire nelle auto ...