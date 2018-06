Di Maio | quota 100 per superare la Fornero Via lo spesometro

LUIGI DI Maio SU JOBS ACT E REDDITOMETRO/ Pensioni - il leader M5S : “Superiamo Fornero grazie a quota 100” : LUIGI Di MAIO su JOBS Act e REDDITOMETRO. Il leader M5S: “Troppa precarietà, la gente non ha più certezze”. Video pubblicato su Facebook dal neo ministro del lavoro e dello sviluppo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Premier Conte - vertice Governo con Di Maio e Salvini/ Totoministri Lega-M5s - oggi i nomi : spread a quota 200 : Governo M5s-Lega, Totoministri del Premier Conte: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:07:00 GMT)

GOVERNO LEGA-M5S - DI Maio “CONTE RESTA CANDIDATO PREMIER”/ Salvini - “subito voto” : spread vola a quota 190 : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, Mattarella decide tra Conte o Di MAIO premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:57:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Quota 41 - la domanda di Damiano per Salvini e Di Maio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100 e Quota 41, la domanda di Damiano per Salvini e Di Maio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 maggio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:49:00 GMT)

Governo - ipotesi staffetta Luigi Di Maio e Matteo Salvini : due premier a tempo - ma la pista perde quota : Il nodo principale della trattativa tra M5s e Lega per la formazione del Governo, come è noto, è il nome del premier. Un nome che i due leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, vogliono politico. Nome ...

Di Maio si prepara alla trattativa : no a un premier in quota Lega : ... una parte dei Cinque Stelle, dopo aver insistito a lungo sulla necessità di un presidente del Consiglio eletto, preferirebbe una personalità politica. La svolta che spalanca le porte a un possibile ...

Il centrodestra verso quota 40%. E Di Maio cala nei sondaggi : La fotografia, scattata dall'ultimo sondaggio elaborato da YouTrend per l' agenzia Agi , certifica i primi segni di cedimento del Movimento 5 Stelle . Logorati da quasi due mesi di vane trattative, ...

