Di Maio parla dal Mise | “Jobs Act va rivisto | crea troppa precarietà”

Savona nel 2016 : "Ho parlato con Di Maio dell'uscita dall'euro" - Video : Da quanto tempo si conoscono il professo Paolo Savona e Luigi Di Maio? Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di recente di conoscere il Ministro dell’Economia designato dal contratto di governo con la Lega solo da poche settimane, ma in realtà non sarebbe così. Spunta infatti un Video diventato virale tramite i social network e nel quale il professor Savona ammette di aver parlato con Di Maio dell’uscita dall’euro. La dichiarazione è ...

“Salvini ha fregato Di Maio” : tra i parlamentari 5 Stelle cresce la fronda degli scontenti : Infuocata assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, sotto accusa la strategia di Luigi Di Maio. Il deputato Gallo: "Convocare un'assemblea fisica di tutti gli iscritti prima di prendere qualsiasi altra decisione". La senatrice Nugnes: "Non ci si può circondare solo di signorsì, ascoltare la critica è importante, abbiamo rafforzato Matteo Salvini".Continua a leggere

Governo - parlamentari e base contro Di Maio. 5 Stelle in rivolta : Movimento sull’orlo di una crisi di nervi? Nei giorni delle estenuanti trattative per formare un Governo gialloverde, la controversa linea Di Maio sembra infatti scatenare malumori e proteste da parte di alcuni deputati e senatori pentastellati, che ora hanno deciso di farsi sentire. E di ‘processare’ il capo. Una senatrice in lacrime, toni alti, qualche grido e parole fuori posto. Ieri, a quanto apprende ...

Di Maio ritira l'impeachment e riapre : «In Parlamento la maggioranza c'è». Salvini : «Al Governo ci andiamo» : Torna l'ipotesi Governo M5S-Lega. I due schieramenti sarebbero al lavoro per riproporre lo schema del «Governo del cambiamento» e ci sarebbe stato un nuovo incontro tra il capo...

Arriva l'ordine di Di Maio : 'Non parlate male di Salvini' Video : Il tentativo di formare un Governo giallo-verde è fallito, Di Maio e Salvini per un soffio non sono riusciti a formare il nuovo esecutivo. Era tutto pronto, premier e lista dei ministri dove tra l'altro figuravano Salvini e Di Maio a capo di due dicasteri molto importanti. Mattarella però ha bloccato tutto, questo governo non s'ha da fare, perché a suo dire poco europeista e avrebbe messo in discussione la permanenza dell'Italia nell'Euro. Di ...

Di Maio : "Una maggioranza in Parlamento c'è - fateci partire". Torna il governo M5s-Lega? : Pronti collaborare con il Colle" "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente ...

Governo - Di Maio : 'Niente impeachement'. Si riparla di esecutivo Lega-M5s : Nonostante le rassicurazioni del premier incaricato sullo stato dell'economia italiana e dei conti pubblici il differenziale Btp-Bund si fa sempre più preoccupante. Tutti elementi prodromici a nuovi ...

Dopo il caos Di Maio riparla di governo Lega-M5s : Ultimo appello a Sergio Mattarella: "Una maggioranza c'è in Parlamento. Fatelo partire quel governo ma di mezzucci basta. Perché di governi tecnici, istituzionali, non ne vogliamo. Perché quelli traseno e si mettono e chiatte, come diciamo noi. La maggioranza in Parlamento c'è". Luigi Di Maio e Matteo Salvini oggi si sono visti, e hanno deciso di fare un estremo tentativo sul Quirinale. Per far rimettere nel cassetto ...

Governo - Di Battista : “Ho parlato con Di Maio - Quirinale mente. Mi accusino pure di vilipendio” : “Il Quirinale mente, mi assumo le mie responsabilità, mi accusino di vilipendio. Credo fermamente in quello che mi ha detto Luigi Di Maio“. Lo afferma Alessandro Di Battista del M5s, intervenendo a Otto e Mezzo, su La7, riferendosi alla smentita arrivata dal Colle sulle parole di Di Maio, il quale a Pomeriggio Live ha detto che erano stati a Mattarella fatti altri nomi per l’Economia, Siri e Bagnai. Di Battista puntualizza: ...

Di Maio sceglie l’alleanza con la Lega E ordina : “Non parlate male di Matteo” : Fermi tutti. Nessuno tocchi Matteo Salvini. Il futuro alleato. L’ordine di scuderia è partito. Lo staff ha chiesto a tutti gli eletti del M5S di non rilasciare dichiarazioni contro la Lega, nessuna insinuazione tipo quelle che stanno circolando e che sollevano sospetti sul suo doppio gioco. Usare la voglia di governo del M5S per crescere nei consen...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...