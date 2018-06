Di Maio | il Jobs Act va rivisto Investimenti nell’auto elettrica

Governo - Di Maio : via lo spesometro - jobs act va rivisto : Roma, 2 giu. , askanews, Una mano agli imprenditori togliendo spesometro, redditometro e studi di settore e un occhio ai lavoratori precari rivedendo il jobs act. Luigi Di Maio parla per dieci minuti ...

Di Maio : rivedere Jobs Act - crea precari : 14.11 "Il Jobs act va rivisto,c'è troppa precarietà". Lo afferma il neo ministro del Lavoro Di Maio in diretta Facebook dal ministero dello Sviluppo economico. "Questi due ministeri insieme sono una potenza",sottolinea. E tra le priorità: via spesometro, redditometro, e avanti le politiche industriali, con "investimenti nell'auto elettrica". Poi sulle pensioni: "Applicheremo la misura quota 100per superare la Fornero". Infine annuncia: ...

