Di Maio già si muove da sorvegliato speciale

È il giorno di Salvini e Di Maio. Ma già si guarda al futuro : divisione orizzontale dei ministeri - comunicazione integrata : Il protocollo del giuramento del governo vuole che l'uscita dei ministri dal Quirinale sia seguita dalla stampa in uno spazio contiguo al portone principale, delimitato da un nastro blu notte. Ma quando Enzo Moavero Milanesi, futuro ministro degli Esteri, varca la soglia, una telecamera lo attende da vicino. È un attimo. Le righe sono rotte, tutti partono all'assalto del neo capo delle feluche. Le forze dell'ordine provano a arginare la ...

Con la nascita del governo Salvini – Di Maio muore la post-ideologia : È arrivato il tempo di gettare la maschera, è finito il tempo dell'opposizione. È arrivato il tempo di essere forze di governo e questo implicherà scegliere da che parte stare. Il tempo della post-ideologia è finito per Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Continua a leggere

Movimento 5 Stelle - rivolta di 50 grillini/ Di Maio - Casaleggio Jr e Casalino nel mirino : poca collegialità : Movimento 5 Stelle, rivolta di 50 grillini, Di Maio, Casaleggio Jr e Casalino nel mirino: poca collegialità. Ad alcuni esponenti dei cinque Stelle non è piaciuta l'ultima gestione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:03:00 GMT)

Salvini e Di Maio ci riprovano. Ora il problema è Giorgia Meloni : (Foto: GiorgiaMeloni.it) Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno passato il pomeriggio alla Camera, dove hanno provato a rinfrancare i colloqui, a inserire altri nomi nel bussolotto del toto-ministri e a trovare il modo di non inciampare su Giorgia Meloni. Una missione delicata che sembrerebbe essere riuscita. Giuseppe Conte premier e Meloni nella maggioranza, ma senza ministero, sembrerebbe essere il coniglio che è uscito dal cilindro della ...

Salvini-Di Maio - è trattativa finale. Si lavora al governo giallo-verde. Alle 16.15 SPECIALE TGLA7 : Abbiate Pazienza' dice iI leader della Lega che ha annulla il comizio a Milano per incontrare Di Maio alla Camera. Impegni cancellati anche per la Meloni in Puglia. L'accelerazione dopo l'ultima ...

Salvini scarica Savona : sarà governo gialloverde con Di Maio : I grillini si affrettano a spiegare che in caso di elezioni si presenteranno da soli. Nessuna alleanza quindi con la

Lilli Gruber - scoop in diretta a 'Otto e Mezzo' : 'Salvini ha già deciso di dire no a Di Maio' : 'Valuteremo'. Così Matteo Salvini alla proposta di Luigi Di Maio di formare un governo politico con Giuseppe Conte e Paolo Savona nel governo ma non al ministro dell'Economia. In realtà, però, pare che il leader della Lega abbia già deciso di respingere l'idea scaturita dopo la salita al Colle del leader 5 Stelle , che ha visto Mattarella per un colloquio '...

Governo - Di Maio e Cottarelli al Quirinale. Avvistato anche Giancarlo Giorgetti : Accelerazione della trattativa politica per la soluzione del caos-Governo . Nella seconda parte del pomeriggio sono saliti al Quirinale prima Luigi Di Maio e poi il braccio destro di Matteo Salvini nella Lega, Giancarlo Giorgetti . ...

Il cambio repentino di strategia per Di Maio e Salvini Video : È un vertiginoso cambio di strategia quello che di Di Maio ha annunciato ieri durante un comizio a Napoli e Salvini segue a ruota: no a nuove elezioni e si a un nuovo tentativo di rifare un governo Movimento 5 Stelle-Lega. La pace con Mattarella Dopo la rabbia dei giorni scorsi contro un Mattarella accusato di non voler ascoltare la voce degli italiani, ma solo quella dei mercati e dei tecnocrati di Bruxelles, Di Maio da Napoli ha calmato i toni ...

Governo : Renzi - Di Maio teme voto - sa che pagherà sceneggiata : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha una paura matta di andare a votare perché sa che questa sceneggiata la pagheranno”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, Di Maio teme voto, sa che pagherà sceneggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio sfoga la frustrazione : "Tutti in piazza il 2 giugno". E il Quirinale lo sbugiarda : Luigi Di Maio a Pomeriggio 5 che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia', chiarisce una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. Nella ...

Esposto contro Luigi Di Maio e Giorgia Meloni per villipendio a Mattarella : La richiesta di impeachment al Capo dello Stato ma soprattutto le pesanti accuse e il modo in cui sono state poste, ha diviso l’Italia tra chi sta con il Presidente Sergio Mattarella e chi, invece, preso dalla furia populista se la prende con il Colle.--Ad infiammare il dibattito la notizia che il verde Angelo Bonelli in una nota ha annunciato la richiesta ai giudici di valutare se esistano gli estremi del reato di vilipendio per gli accusatori ...

Salvini vuole mangiarsi Di Maio : Salvini ha una strategia per far fuori l'avversario principale: l'alleato pentastellato Luigi Di Maio. Potrebbe essere proprio questo lo scenario che si apre, al netto delle dichiarazioni di facciata del giorno dopo. Lo strappo leghista sul nome di Savona si poteva tranquillamente evitare. Sarebbe bastato ripiegare su un nome diverso, magari restando sul campo leghista. Probabilmente a Mattarella non è piaciuto il metodo con cui si voleva ...