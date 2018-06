: Del mio successore penso che troverà una squadra di prim’ordine e un passaggio di consegne dettagliato con lo statu… - CarloCalenda : Del mio successore penso che troverà una squadra di prim’ordine e un passaggio di consegne dettagliato con lo statu… - fattoquotidiano : L’ultima volta della Boschi a palazzo Chigi e la fugace stretta di mano con Salvini e Di Maio - HuffPostItalia : Roberto Saviano accoglie il 'governo del cambiamento' con un vecchio video di Di Maio: 'Mai con la Lega Nord' -

Di: con"Il M5S è stata la prima forza politica in assoluto con oltre il 50% ed è stata prima forza politica in tante regioni del Nord. Laè stata prima forza politica in assoluto nel Nord e credo, che se nonl'dal punto di vista geografico, sicuramente lofatto dal ...(Di sabato 2 giugno 2018)