Di Maio | «Basta Fornero | sì a quota 100»  Come funziona e quanto costerebbe?

Di Maio fa marciare indietro : basta accuse a Mattarella : Luigi Di Maio è sempre più solo all’interno del Movimento 5 Stelle. L’imminente ritorno alle urne segna la sua fine

A Fabio Fazio non basta nemmeno la telefonata in diretta di Di Maio : superato da Non è L'Arena di Massimo Giletti : nemmeno la telefonata incendiaria di Luigi Di Maio in diretta è servita a lanciare in alto gli ascolti di Che Tempo Che Fa . Il programma su Rai1 di Fabio Fazio , secondo i dati degli ascolti diffusi ...

Caos Governo - Salvini : 'non tratto più'. Di Maio : 'o si chiude in 24 ore o basta' : Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, parlando coi giornalisti al termine di una riunione informale con i vertici del ...

DI Maio O CONTE PREMIER?/ L'amministratore delegato (di 2 soci) non basta - ridateci un politico : Non si tratta soltanto di individuare il nome del presidente del Consiglio, ma anche di mettere a fuoco la sua funzione. Che è già cambiata rispetto al passato. SAULLE PANIZZA(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 06:02:00 GMT)CONTE PREMIER/ Ma Mattarella riapre la crisi tra Di MAIO e Salvini, di A. FannaSPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di SalviMAIO, di S. Luciano

Contratto - Di Maio : «Via al voto online». Salvini lo pubblica : «Basta bugie» | : Il leader grillino annuncia che tutti gli iscritti potranno dare il loro gradimento. Berlusconi torna alla carica: «Nessuno meglio di me»|

Vittorio Feltri - appello disperato a Matteo Salvini : 'Basta - devi scaricare questo Di Maio' : Stiamo assistendo a una esplosione di follia politica che non ha precedenti. Coloro che trattano per compilare il cosiddetto contratto governativo sono totalmente sprovveduti, non hanno alcuna ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono altro tempo. La Lega : «Mani libere sui migranti - basta vincoli europei» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. I nomi vengono dopo»

Meloni : «Di Maio voleva lui premier e io ho detto basta». E lui : «Ci chiariremo» : Prima il colloquio cordiale e poi le frecciate velenose. Tra Luigi Di Maio e Giorgia Meloni non è chiaro se sarà amore come con Salvini. 'Nel corso dell'incontro cordiale durato quasi un'ora e mezza - ...

Gelmini e Bernini (FI) : "Di Maio? Basta veti - è inaccettabile" : Luigi Di Maio prova a spaccare il centrodestra con una proposta che sa di ultima spiaggia. Ospite a In Mezz'Ora di Lucia Annunziata il capo politico del Movimento: "Se il punto è realizzare cose per gli italiani e quell"ostacolo è Luigi Di Maio premier scegliamo insieme un presidente del Consiglio a condizione che questo sia a capo di un governo politico M5s-Lega e realizzi fatti come l"abolizione della Legge Fornero o il reddito di ...

Alessandro Sallusti devasta Luigi Di Maio : 'Pollo - fesso - bambino. Sono bastati 60 giorni per...' : Alessandro Sallusti torna a cannoneggiare contro Luigi Di Maio : 'Prima, come un pollo, si è fatto cucinare a fuoco lento da Matteo Salvini che, ovviamente, non ha mai avuto intenzione di andare a ...

Beppe Grillo : “Referendum su Euro"/ La posizione di Di Maio e l'affondo di CasaPound : “Adesso basta” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:12:00 GMT)

Di Maio contro Salvini 'Dice no alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

Di Maio - appello al Pd su punti comuni. Orfini : 'Letterina non basta' | : Il leader pentastellato elenca i possibili tratti di convergenza tra il suo schieramento e i dem e si dice "fiducioso". Replica il presidente dem: "M5s con noi e nostra agenda non c'entra nulla"