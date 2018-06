Di Maio aveva ragione | ecco la verità sui “MIGRANTI”

L'ultima di Di Maio : Non avevamo capito che Savona era così pericoloso : Il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe parlato con Carlo Cottarelli della presunta iscrizione di Paolo Savona - nel precedente accordo nome designato per il ministero dell'Economia - alla ...

Luigi Di Maio oltre il ridicolo - la frase rubata con Cottarelli : 'Non avevamo capito che Savona...' : Ci trattano come i Calimero della politica. Ci trattano come gli scemi'. Scemi no, incoerenti di sicuro.

"Di Maio e Renzi avevano l'accordoE' saltato per colpa della Boschi" Repubblica ha censurato Giannini? : Massimo Giannini ha svelato che Di Maio e Renzi avevano già l'accordo per il governo, poi saltato perché Matteo voleva per forza piazzare la Boschi. Ma perché non l'ha scritto su Repubblica? Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio sputtanato da Paolo Liguori : 'M'aveva giurato che non avrebbe toccato Mediaset' : "Luigi Di Maio, qualche giorno prima del voto, in campagna elettorale aveva detto che non avrebbe mai toccato Mediaset" E ancora: "Mi devi credere, non cambieremo la nostra linea sulle televisioni. Avevamo un vecchio programma che con me al comando è stato superato e non metteremo mai mano a Mediaset". Così il direttore del Tgcom, Paolo Liguori, ricorda una chiacchierata di appena poche settimane fa avvenuta faccia a faccia con il candidato ...