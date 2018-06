nuovosud

: RT @MarcoTastardi: #DiMaio Il neo ministro subito al lavoro: 'Il Jobs Act va rivisto, crea troppa precarietà. Via lo spesometro. Per le pen… - esisley : RT @MarcoTastardi: #DiMaio Il neo ministro subito al lavoro: 'Il Jobs Act va rivisto, crea troppa precarietà. Via lo spesometro. Per le pen… - NuovoSud : Di Maio: applicheremo quota 100 per superare la Fornero - - GazzettaDelSud : RT @GazzettaDelSud: Di Maio: quota 100 per superare la Fornero. Via lo spesometro: Prime misure annunciate dal neo ministro per il Lavoro L… -

(Di sabato 2 giugno 2018) La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". E piazza piena alla Bocca della Verità a Roma per ...