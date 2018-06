Dell' Aquila ko a Roma

Weekend a L'Aquila : eventi Dell'1 - 2 e 3 giugno 2018 : Alle 18 torna da Case Matte l'appuntamento con 'Aspettando le follie d'estate' : convegni e spettacoli di cultura e approfondimento. Degustazione di birre belghe e cibo iberico al Ristorante spagnolo ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : show nella Capitale - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo in cerca di un podio storico : Un appuntamento storico per dare linfa al ricambio generazionale azzurro e avvicinare i giovani italiani al Taekwondo. Il Grand Prix 2018 aprirà le danze a Roma, dove i migliori interpreti internazionali della disciplina si sfideranno per andare a caccia del podio e per accumulare punti importanti per non dover rincorrere gli avversari nel ranking. Restare davanti, infatti, vuol dire garantirsi tabelloni meno stressanti, soprattutto in una fase ...

Festa Della Repubblica Il 2 Giugno a L'Aquila consegna di diplomi e medaglie d'onore : L'Aquila - Sabato 2 Giugno 2018, presso la a Villa Comunale dell’Aquila, alle ore 10.30 si svolgerà la maniFestazione celebrativa in occasione del 72° anniversario della Proclamazione della Repubblica. La cerimonia, attraverso la quale si intende rinnovare la fedeltà alla Costituzione ed ai valori sui quali è fondata la nostra convivenza civile, prevede: l’Alzabandiera, l’esecuzione dell’Inno Nazionale, l’Onore ai ...

OpenDay al comando provinciale dei carabinieri Dell'Aquila : L'Aquila - Mercoledì 30 e giovedì 31 maggio presso il comando provinciale carabinieri di L’Aquila, sarà organizzato un “Open-day” al quale parteciperanno circa 430 bambini delle scuole elementari del comprensorio aquilano, che potranno visitare la caserma, osservando da vicino le varie attività svolte dai carabinieri nonché i loro mezzi e le loro dotazioni. Questa manifestazione si inquadra anche nel più ampio ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : i convocati Dell’Italia ai raggi X. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo le punte : Questo fine settimana Roma ospiterà il primo Grand Prix di Taekwondo della stagione, uno degli eventi internazionali più importanti dell’anno. Gli azzurri cercheranno di essere Grandi protagonisti davanti al pubblico di casa, in una competizione che vedrà impegnati i migliori atleti del mondo. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. UOMINI Vito Dell’Aquila -58 kg: l’astro nascente del movimento azzurro è ...

Anatra zoppa al comune Dell'Aquila - il Tar rinvia al 25 luglio la decisione su ricorso : L'Aquila - Il Tar dell'Aquila ha rinviato all'udienza di merito del 25 luglio la decisione sul ricorso presentato dalla minoranza di centrosinistra in Consiglio comunale all'Aquila con cui ha ottenuto il riconteggio di alcune schede nel primo turno delle amministrative, per far recuperare alla coalizione sconfitta dal centrodestra al ballottaggio i 41 voti determinanti per raggiungere al primo turno il 50 per cento più ...

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia Dell’autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Taekwondo - Austrian Open 2018 : assenti Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo - l’Italia punta su Simone Crescenzi e Daniel Lo Pinto : Questo fine settimana Innsbruck ospiterà l’Austrian Open 2018 di Taekwondo, torneo di categoria G1 che offrirà punti importanti per il ranking e servirà anche come preparazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti stagionali. Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per questo evento. Partiamo dal maschile, dove sarà assente Vito Dell’Aquila, reduce dal bronzo nei -54 kg agli Europei di Kazan, ma potremo contare comunque su una ...

Volpe vs aquila - la lotta per la conquista Della preda è epica. Chi si mangerà la lepre? : Ci troviamo nello Stato di Washington, nel parco nazionale di San Juan Island. Una Volpe ha appena catturato una lepre e la tiene stretta tra i denti. A un certo punto, però, si accorge che dall’alto sta per arrivare un’aquila, così inizia a correre. Tra i due animali inizierà una lotta per la preda. Chi avrà la meglio? Il video è stato girato da Zachary Hartje. L'articolo Volpe vs aquila, la lotta per la conquista della preda è ...

L’Aquila - scoperto l’emporio dei falsi certificati : dieci arrestati tra cui uno psichiatra Dell’Asl : Un medico, imprenditori, politici locali e pluripregiudicati coinvolti in un “emporio” di certificati falsi. Sono dieci le persone arrestate, tre in carcere gli altri ai domiciliari, su ordine del gip di Avezzano, dagli uomini della Guardia di Finanza delL’Aquila. In totale sono 18 gli indagati accusati, a vario titolo di frode processuale, corruzione, falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, ...

Ladro agli arresti domiciliari tenta fuga in Nigaragua - scoperto e ristretto nel carcere Dell'Aquila : L'Aquila - La Polizia di Stato ha arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di L’Aquila, in esecuzione di un ordine di sospensione della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila su richiesta del sostituto procuratore Dr. Stefano GALLO, un cittadino italiano di origine nicaraguense, L.E.J di 29 anni, da tempo residente nel capoluogo abruzzese. L’uomo dal mese di marzo stava scontando una detenzione ...

L'Arcivescovo Dell'Aquila mons. Petrocchi sarà presto Cardinale : L'Aquila - "E stata una sorpresa totalmente inaspettata e penso che voglia essere anche un segno di vicinanza del Papa per L'Aquila e tutte le popolazioni terremotate del Centro Italia". Così all'ANSA l'arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi, tra i nuovi cardinali annunciati dal Papa per il concistoro del 29 giugno. "Ringrazio Papa Francesco per la fiducia e affido tutto a Maria Madre e Modello ...