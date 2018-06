Dalla Puglia ai lumbard | geografia del governo Conte

Dalla Puglia al Molise : parte la Transumanza dei Colantuono : Circa 180 km sui tratturi, 300 mucche dal Tavoliere delle Puglie ai monti del Matese con mandriani e tanta gente a fare da cornice. parte mercoledi’ 23 maggio da San Marco in Lamis (Foggia) la Transumanza , antica tradizione tenuta in vita Dalla famiglia molisana Colantuono e negli ultimi anni da Carmelina, oggi simbolo e custode di questa nobile memoria. Si concludera’ con l’arrivo agli oltre 800 metri di quota di Acquevive di ...

Puglia - bimbo diabetico rifiutato Dalla scuola. “In classe solo se c’è anche la mamma” : Il bambino non è potuto andare a scuola per quasi un mese. solo due giorni fa ha potuto ricominciare a seguire le lezioni, e solo a condizione che la madre sia sempre al suo fianco.Continua a leggere

Papa Francesco “Chiesa sia affamata di Gesù”/ Don Tonino Bello - Bergoglio in Puglia a 25 anni Dalla morte : Papa Francesco in Puglia 25 anni dopo la morte di don Tonino Bello : l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

VALERIO LO GRIECO/ Dalla Puglia al Grande Fratello 15 : il 'superbono' non è un volto nuovo in televisione : VALERIO Lo GRIECO è uno dei primi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello 15: chi è, le ragioni della sua scelta e i progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:30:00 GMT)