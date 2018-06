Dalia delle Fate | trama | cast e anticipazioni nuovo musical di La5

superguidatv

(Di sabato 2 giugno 2018) Novità in arrivo sull’emittente LA5 che, da lunedì 11 giugno 2018, darà il via a. Anna Mirabile ha dato vita a questoteen, il cui titolo in origine erade las Hadas. Il target della produzione è un pubblico giovane, i teenager che potranno assistere alla trasmissione dal lunedì al venerdì alle ore 13.40. Le puntate verranno replicate in notturna ed al mattino con inizio alle ore 7.00., novità di La5 per i teenager La giornalista, scrittrice e autrice Anna Mirabile ha realizzato unadatto ad un pubblico giovanissimo. Si tratta diche La5 trasmetterà dal lunedì al venerdì alle ore 13.40, come specificato nell’introduzione. Questa sarà la prima serie, composta da 20 puntate di 30 minuti l’una.interpretata da Miriam Planas insieme ad uninternazionale sarà la protagonista di una ...