Dal Portogallo | Jorge Mendes spinge il Milan su Ruben Dias

Dal Portogallo : 'Anche la Juventus su Talisca' : TORINO - C'è un'altra pretendente italiana per Anderson Talisca, 24enne attaccante brasiliano di proprietà del Benfica e nell'ultima stagione in prestito al Besiktas . Il giocatore, che non sarà ...

Napoli - Rui Patricio scelto per sostituire Reina. Dal Portogallo : è fatta : Potrebbe essere Rui Patricio a spuntarla nella corsa per sostituire Pepe Reina tra i pali del Napoli. Staccata la concorrenza, almeno stando a quanto riportato da A Bola che parla di una definizione ...

Diretta/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 1-3) streaming video e tv : ci prova Cutrone Dal limite! : Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:43:00 GMT)

Rally Portogallo - Mondiale 2018 : Thierry Neuville ad un passo Dal successo in una gara ricca di colpi di scena : Thierry Neuville mantiene la vetta del Rally del Portogallo 2018 e si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale, potendo gestire un vantaggio di ben 39.8 secondi su Elfyn Evans e di 57.2 su Dani Sordo. Per tutti gli altri distacchi abissali, visti i problemi tecnici ed incidenti di ieri, in una gara ad eliminazione come raramente si è visto negli ultimi anni. Andreas Mikkelsen, Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala sono tornati in corsa, ma ...

Portogallo - R.Sanches fuori Dalla lista dei convocati per il Mondiale : Non c’è Renato Sanches tra i pre-convocati dal ct del Portogallo, Fernando Santos, resa nota oggi. Presenti invece gli ‘italiani’ Cancelo (Inter), Mario Rui (Napoli), Andrè Silva (Milan) e Nani (Lazio). Questo l’elenco: Portieri: Lopes (Lione), Beteo (Goztepe), R.Patricio (Sporting Lisbona). Difensori: Antunes (Getafe), B.Alves (Rangers), Soares (Southampton), Cancelo (Inter), Fonte (Dalian Yifang), Neto (Fenerbahce), Rui ...

Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori / Scene drammatiche Dal Portogallo : questo è calcio? : Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori, Scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:10:00 GMT)

WRC Portogallo 2018 : tre C3 WRC schierate Dal team Citroën. : Il Portogallo, prova di spicco del campionato del mondo, è uno dei rally che i piloti sognano di aggiungere un giorno al loro palmares, sia per il grande entusiasmo del pubblico sia per la bellezza ...

Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere Dal punto di vista legale : Il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale. Se la nuova legge fosse entrata in vigore avrebbe permesso a The post Il presidente del Portogallo ha messo il veto su una legge che avrebbe reso più facile il cambio di genere dal punto di vista legale appeared first on Il Post.

Alzandosi Dalla "spazzatura" : come il Portogallo ha fatto ripartire l'economia - : Questo implica una minore fiducia nell'economia, che può portare a meno investimenti o ad un uso più aggressivo delle risorse interne. Nel caso del Portogallo, questo significava il declino delle ...

Telepass diventa europeo - Dall’Italia a Francia - Spagna e Portogallo : Il Telepass diventa europeo. Il sistema di transito e pagamento delle autostrade senza fare la fila ai caselli si allarga ad altri tre Paesi oltre all’Italia: Francia, Spagna e Portogallo. Potenzialmente, insomma, con lo scatolotto si potrà arrivare da Palermo a Oporto senza mai mettere mano al portafoglio, ma addebitando i pedaggi sul proprio conto in banca. Con lo stesso dispositivo, oltre al pedaggio, si potrà pagare anche il parcheggio nelle ...