Dai social ai colpi di clacson e alle rose rosse | stalker arrestato

Facebook non è il social più amato : ecco i preferiti Dai giovani : Facebook non è più il social network più usato dagli adolescenti americani, visto che in soli tre anni anni ha perso oltre il 20% degli utenti in quella fascia di età: solo il 51% dei teenager usa Facebook, rivela una analisi del Pew Research Center. Al contrario l’85% condivide video con YouTube, il 72% usa Instagram e il 69% Snapchat, facendo riferimento all’età compresa tra i 13 e i 17 anni. Inoltre il numero di adolescenti che ...

Impeachment Mattarella - idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori?/ M5s - Di Maio sollecitato Dai "guru social" : Impeachment Mattarella, idea di Rocco Casalino e Pietro Dettori? Ecco il retroscena di casa M5s, con Luigi Di Maio sollecitato dai guru social pentastellati(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:01:00 GMT)

Dai poeti agli animali - al via la campagna social promossa da Zoomarine : ... come Facebook e Twitter, ma anche musicali per gli estimatori del rap, e postare sui social emozioni, esperienze o considerazioni inerenti al mondo animale e racchiuse in pochi 'versi'. Uno sguardo ...

Social Fever aiuta a riapprezzare il mondo reale limitando la dipendenza Dai social network : social Fever è un'applicazione che ha il proposito di aiutare l'utente a limitare la dipendenza tecnologica tracciando l'utilizzo dello smartphone. Lo strumento offre la possibilità di stabilire dei confini tra la vita reale e quella virtuale monitorando l'utilizzo di specifiche applicazioni per ritrovare l'interesse per il mondo reale e incrementare la produttività. L'articolo social Fever aiuta a riapprezzare il mondo reale limitando la ...

Nadia Toffa sta male? L'assenza all'ultima de Le Iene e Dai social preoccupa Video : Per tutti i fan e tutti coloro che guardano in maniera regolare il noto programma televisivo in onda sulle reti Mediaset, Le Iene, in concomitanza con ogni puntata aumenta l'attesa per capire se Nadia Toffa, la nota conduttrice bresciana che nello scorso dicembre è stata colpita da un tumore col quale sta ancora evidentemente combattendo, sia presente in studio o meno. Proprio ieri, mercoledì 23 maggio, è andata in onda l'ultima puntata della ...

Roma regina social : Dai video virali al record su Twitter dopo il Barça : La Roma vuole una presentazione show? Kolarov dice no IRONIA E BUSINESS - Non solo: spesso la Roma ha risposto privatamente a tifosi di tutto il mondo, chiacchierando di calciomercato, fornendo ...

Via Dai social - dentro al festival : Un'esortazione a ridurre il ritmo, a prendere una pausa dalla superficialità frenetica dei nostri giorni, a uscire dal mondo virtuale e dai social per assaporare emozioni reali, condivise andando ai ...

Cardi B : la rapper è sparita Dai social dopo una lite con la collega Azealia Banks : Bad blood tra le due rapper The post Cardi B: la rapper è sparita dai social dopo una lite con la collega Azealia Banks appeared first on News Mtv Italia.

Spagna : la condanna solo per abuso dello stupro di gruppo di una 18enne scatena le proteste Dai social alle strade #IoTiCredo : Le critiche al processo Giornali e media di tutto il mondo si sono occupati del caso dello stupro di San Fermin. Il processo è iniziato a novembre del 2017. L'accusa per il gruppo di cinque uomini ...

Blake Lively cancella Dai social Ryan Reynolds - ma… : Se l’obiettivo era creare il panico tra i fan, la missione può considerarsi riuscita. Blake Lively ha mandato in tilt i suoi oltre 20 milioni di follower quando all’improvviso – senza spiegazioni – ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto: niente più selfie, niente più immagini dai red carpet, via anche quelle col marito Ryan Raynolds e con i figli James e Ines. Inoltre ha pure azzerato i profili seguiti, tagliando ...

Usa - sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza Dai social : Usa, sempre più ragazzi nei centri di riabilitazione per la dipendenza dai social Il 50% dei giovani ne soffre. Restano connessi per 6 o 7 ore al giorno. Ma l’abuso provoca ansia e stress Continua a leggere

Salute & Tecnologia : sempre più giovani nelle cliniche per disintossicarsi Dai social media : Sono in aumento i giovani che decidono di rivolgersi a centri per il trattamento delle dipendenze da social media: l’assuefazione dei ragazzi a Facebook, Instagram, Twitter e così via sta incrementando anche il numero dei rehab center, dove gli adolescenti vengono lasciati senza smartphone e internet e consigliati a seguire programmi specializzati. Il Centro “Paradigm” in California sostiene di avere un tasso di successo pari ...

Asia Argento - la dedica social al fidanzato chef Anthony BourDain : Una dedica tramite Instagram. Asia Argento posta sui social una foto che la ritrae insieme al compagno, Anthony Bourdain, chef statunitense. Sotto si legge: I'll stick with you baby for a thousand years, nothing's gonna touch you in these golden years, gold... Ti starò attaccata baby, per un migliaio d'anni, niente ti toccherà in questi anni d'oro, oro... I'll stick with you baby for a thousand years, nothing's gonna touch you in ...

Ossessionati Dai social? Un giorno sarà la nostra pelle a inviarci le notifiche : La tecnologia ha invaso le nostre vite, ma non si è ancora spinta sotto la nostra pelle. Un giorno, però, potrebbe farlo. Stando a quanto riportato dal MIT Technology Review, Facebook starebbe sperimentando un dispositivo capace di farci avvertire l'arrivo di un messaggio (e di tradurcelo) semplicemente trasmettendo delle vibrazioni al nostro braccio. In questo modo, invece di distogliere l'attenzione da ciò che stiamo ...