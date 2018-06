Cristiano Ronaldo ha comunicato ai suoi compagni che lascerà il Real Madrid

' Cristiano Ronaldo vuole 80 milioni all'anno per restare al Real Madrid!' : ROMA - Va bene l'amore e il senso d'attaccamento ad un club e alla sua storia. Alla fine, però, a fare la differenza sono sempre i soldi. Sempre e soltanto loro. Non fa eccezione il caso Cristiano ...

Da Cristiano Ronaldo a Lewandowski - Higuain e Icardi : le grandi manovre del calciomercato : A sponsorizzare la soluzione inglese ha pensato proprio la mamma di Cr7: 'Psg? Ma dice a Sfr Sport- io preferirei United'. Insomma la società parigina non appare sazia, sebbene ci siano l'ostacolo ...

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? I bookmakers hanno le idee chiare : Cristiano Ronaldo ha minacciato l’addio al Real Madrid dopo la vittoria della finale di Champions League contro il Liverpool, adesso si dedicherà al Mondiale russo Terminati tutti i campionati nazionali e le Coppe Europee, con l’attesa dei Mondiali in Russia, l’attenzione degli appassionati del calcio è rivolta al calcio mercato, ai possibili trasferimenti dei calciatori. Una notizia su tutte, dopo le dichiarazioni velate del ...

PSG- Cristiano Ronaldo - offerta shock : pronti 45 milioni a stagione : PSG-CRISTANO Ronaldo - Dopo Buffon, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani anche su Cristiano Ronaldo . Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS”, il club parigino sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’ offerta shock da 45 milioni di euro a stagione per l’attaccante portoghese. 150 milioni PER IL CARTELLINO: ADDIO A CAVANI Il […] L'articolo PSG-Cristiano Ronaldo , offerta shock : pronti 45 ...

La mamma di Cristiano Ronaldo : "Psg o United? Spero torni a Manchester" : Cristiano Ronaldo sarà uno dei calciatori più chiacchierati, se non il più chiacchierato, di tutta la sessione di mercato estivo. Il fuoriclasse di Funchal ha fatto tremare il Real Madrid al termine ...

Real Madrid - cessione di Cristiano Ronaldo? La madre dà un piccolo “indizio” : Il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico. Il calciatore portoghese,dopo aver rivelato di voler lasciare il Real Madrid , ha dato adito a numerose speculazioni sul suo futuro. Tante le squadre che vorrebbero accaparrarselo, poche invece quelle che Real mente riuscirebbero a sostenere i costi del colpo Cristiano Ronaldo. Dolores Aveiro, madre di CR7, a SFR Sport1 ha dichiarato: “Mi piace Parigi, vado di tanto in tanto e ci accolgono sempre molto ...

Cristiano Ronaldo - la mamma : 'Psg? No - preferirei un ritorno a Manchester' : ROMA - mamma Ronaldo tifa Manchester . Sui media spagnoli circola un'intervista rilasciata all'emittente SFR Sport da Dolores Aveiro, madre dell'attaccante portoghese del Real Madrid, qualche giorno prima della finale di Kiev e delle dichiarazioni shock del figlio sul proprio futuro. E parlando delle ...

Cristiano Ronaldo tentato dal Psg : pronta l'offerta da 45 milioni (all'anno) : Il Psg tenta Cristiano Ronaldo : l'offerta da 45 milioni all'anno è fuori da qualsiasi logica di mercato, ma quasi non sorprende più visto ciò che è successo nelle scorse sessioni.Una sola cosa...

Futuro Cristiano Ronaldo? La madre dà un piccolo “indizio” : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid dopo una lunga era di successi con la maglia delle merengues Il Futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico. Il calciatore portoghese,dopo aver rivelato di voler lasciare il Real Madrid, ha dato adito a numerose speculazioni sul suo Futuro . Tante le squadre che vorrebbero accaparrarselo, poche invece quelle che realmente riuscirebbero a sostenere i costi del colpo Cristiano Ronaldo. Dolores ...

Cristiano Ronaldo : offerti 45 milioni a stagione dal PSG : L'uomo dei record è pronto a cambiare casacca: Cristiano Ronaldo sta già pianificando il suo futuro lontano dal Real Madrid . Non ha nemmeno atteso di svestire la maglia indossata nell'ennesima finale ...

Il Psg tenta Cristiano Ronaldo - offerta da 45 milioni : Roma, 30 mag. , askanews, Il Paris Saint Germain tenta Cristiano Ronaldo . Non solo un tridente da sogno con Neymar e Mbappé ma un ingaggio netto da 45 milioni di euro l'anno. L' offerta è stata ...

Pazzo Psg : pronta un’offerta da capogiro per convincere Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo ha dichiarato senza giri di parole di voler lasciare il Real Madrid dopo l’ennesimo successo in Champions League, il Psg si è fiondato sul calciatore Quarantacinque milioni di euro netti a stagione. Sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo ‘As’, l’offerta faraonica che il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul tavolo per portare a Parigi Cristiano Ronaldo che al termine ...