Crisi finita | ma Mattarella vigilerà ancora su due pilastri fondativi dell' Italia

Governo - la Crisi non è un reality ma un serial. E non è finita qui : Qualche giorno fa Peppino Ortoleva, sul secolo XIX, ha paragonato la crisi politica che va in onda da tre mesi a un reality. Mi permetto di correggerlo: sempre di spettacolo si tratta, ma qui si parla di un serial. Come le serie televisive, questa ha avuto protagonisti vecchi e nuovi (il Presidente, lo Spread, la Strana coppia Salvini&Di Maio, i Professori), continue svolte, incredibili colpi di scena. Per tre mesi, nei bar, sugli autobus, ...