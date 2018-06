Cresce la spesa per l' emergenza migranti Salvini | ' Sono troppi'

Italia secondo Paese più vecchio del mondo : la spesa pensionistica tornerà a Crescere : La spesa pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma le prospettive demografiche Italiane lasciano presagire un peso crescente della popolazione anziana sui conti pubblici. Italia, un Paese...

Auto - Cresce costo ricambi originali e la spesa delle riparazioni : nel 2017 +3% : ROMA - Nel nostro Paese non si arresta la crescita di prezzi dei ricambi originali, che di conseguenza fanno aumentare i costi delle riparazioni e i rimborsi delle assicurazioni. Secondo...

Sanità digitale - avanti piano : la spesa Cresce - ma l'innovazione è frenata : È aumentata, anche se di poco, la spesa della Sanità italiana nell'innovazione digitale, nel 2017, dopo lo stop degli anni scorsi. Non si può però ancora parlare di svolta né tantomeno dell'inizio di ...

Veneto : vicepresidente - in Regione cala la spesa e Cresce l’efficienza : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) – Nel corso dell’ultima seduta la Giunta regionale ha approvato su proposta del vicepresidente la Relazione sulla performance 2017, il documento – validato dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) – che sintetizza e attesta il raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai dirigenti regionali lo scorso anno. Il percorso di valutazione si è concluso in ...

Veneto : vicepresidente - in Regione cala la spesa e Cresce l’efficienza (2) : (AdnKronos) – Per l’anno in corso il programma sulla valutazione e trasparenza è stato svolto allineando contenuti e tempistiche anche per gli enti strumentali regionali, in un’ottica di monitoraggio e sviluppo sinergico di tutte le strutture controllate dalla Regione.‘L’andamento positivo delle performance dell’amministrazione, che vede per il 2017 il 62% dei dirigenti collocati in prima fascia, ad indicare ...

Veneto : vicepresidente - in Regione cala la spesa e Cresce l'efficienza (2) : (AdnKronos) - Per l’anno in corso il programma sulla valutazione e trasparenza è stato svolto allineando contenuti e tempistiche anche per gli enti strumentali regionali, in un’ottica di monitoraggio e sviluppo sinergico di tutte le strutture controllate dalla Regione. “L’andamento positivo delle pe

Veneto : vicepresidente - in Regione cala la spesa e Cresce l'efficienza : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Nel corso dell’ultima seduta la Giunta regionale ha approvato su proposta del vicepresidente la Relazione sulla performance 2017, il documento - validato dall’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) - che sintetizza e attesta il raggiungimento degli obiettivi organi

Un segnale di fiducia - la spesa delle famiglie Cresce più del reddito : Una notizia positiva: nel 2017 la spesa delle famiglie italiane è cresciuta più del reddito. In teoria questo potrebbe significare qualcosa di brutto, cioè che ci stiamo mangiando i risparmi per ...

Istat : Cresce più del reddito la spesa delle famiglie nel 2017 : Cala la propensione al risparmio. Il potere d'acquisto resta positivo, ma 'in rallentamento rispetto alle tendenze registrate nel biennio precedente' - "Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa ...

Famiglie - Cresce la spesa per i consumi : 11.06 Nel 2017 le Famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali del 2,5% in termini nominali. La crescita è superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile (+1,7%) e conseguentemente la propensione al risparmio è scesa dello 0,7% rispetto al 2016 e si è attestato al 7,8%.Lo comunica l'Istat A causa dell'aumento (+1,2%)del deflattore dei consumi privati, la crescita del reddito disponibile corrisponde a un aumento del potere ...

Coldiretti - Istat : torna a Crescere la spesa degli italiani in alimentari e bevande : Dopo cinque anni di segno negativo torna a crescere in maniera significativa la spesa degli italiani in alimentari e bevande (+3,2%). E’ quanto emerge dalle analisi della Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sui conti economico nazionali. Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – sono sia gli acquisti di bevande con un +4,6% (acqua imbottigliata, birra, spumanti e vino) che quelli di prodotti alimentari (+3%). Tra le ...

Istat - nel 2017 la spesa delle famiglie Cresce più del reddito : Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali , +2,5% in termini nominali, in misura superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile , +1,7%, . Di conseguenza, la ...

Istat : nel 2017 la spesa delle famiglie Cresce più del reddito : "Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali , +2,5% in termini nominali, in misura superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile , +1,7%, ; di conseguenza, la ...

Istat - nel 2017 la spesa delle famiglie Cresce più del reddito : Nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali , +2,5% in termini nominali, in misura superiore rispetto all'incremento del reddito disponibile , +1,7%, . Di conseguenza, la ...