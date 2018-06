Cosa | non | attendersi dalla conferenza degli sviluppatori di Apple

Chiara Ferragni in costume. Ma spunta qualCosa... Ai fan non sfugge il particolare : Chiara Ferragni in costume continua a stregare i suoi fan. L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato una foto in costume su Instagram e, neanche a dirlo, il sexy scatto...

La "sindrome del bambino scosso" - attenzione : Cosa fare e non fare se il piccolo piange : Gli americani la chiamano “Shaken Baby Syndrome” (SBS), più semplicemente “Sindrome del bambino scosso”, un fenomeno poco conosciuto dai genitori e tante volte confuso o sottovalutato...

Cosa dovete sapere sui Mondiali 2018 - anche se non gioca l'Italia - : Le squadre che si contenderanno la Coppa del Mondo in finale si scontreranno il 15 luglio alle 17 , ora italiana, allo stadio Luzniki di Mosca . Perché l'Italia non ci sarà La nazionale italiana non ...

ROBERTO BENIGNI È MORTO A MILANO - MA È UNA BUFALA/ Cosa ha indotto a credere che non fosse una fake news : ROBERTO BENIGNI è MORTO in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una BUFALA. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, MORTO l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Chiara Ferragni - dal costumino sexy spunta qualCosa... Ai fan non sfugge il particolare : Chiara Ferragni continua a stregare i suoi fan. L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato una foto in costume su Instagram e, neanche a dirlo, il sexy scatto ha fatto il pieno di like. Ma ai follower non sarebbe sfuggito un particolare... Nell'immagine Chiara ...

Chiara Ferragni - dal costumino sexy spunta qualCosa... Ai fan non sfugge il particolare : Chiara Ferragni continua a stregare i suoi fan. L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato una foto in costume su Instagram e, neanche a dirlo, il sexy scatto ha fatto il pieno...

Filippo - fuori dal Grande Fratello - dedica un tatuaggio a Lucia. Ma c’è qualCosa che non torna ai fan : il dettaglio : Filippo Contri non è più un concorrente del Grande Fratello 15. Il romano, che nella Casa si è distinto per la storia d’amore con Lucia Orlando e per un paio di gaffe stratosferiche che gli hanno valso due denunce (una da Asia Argento e una dall’Aidaa), è stato eliminato nel corso della penultima puntata. È uscito poco dopo Danilo Aquino, perdendo al televoto che avrebbe decretato un altro finalista contro Alberto Mezzetti e ...

Palermo - la “Natività” di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss di Cosa Nostra : Palermo, la “Natività” di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss di Cosa Nostra Secondo la relazione della Commissione antimafia, il celebre quadro si troverebbe all’estero e sarebbe stato spezzettato per massimizzarne il profitto Continua a leggere L'articolo Palermo, la “Natività” di Caravaggio non fu distrutta ma venduta dal boss di Cosa Nostra proviene da NewsGo.

Rugby - Test Match giugno 2018 : “Italia XV” non si discosta da quanto visto nel Sei Nazioni. Cambierà qualCosa contro il Giappone? : “Italia XV” la selezione che affronterà sabato mattina a Nagano, in Giappone, alle ore 7.00 italiane, gli Yamaha Jubilo, nel primo Test Match di giugno, ricalca, nella sua formazione iniziale, quella vista all’opera per gran parte del Sei Nazioni, defezioni a parte: saranno però possibili cambi illimitati e quindi verranno ruotati tutti gli effettivi. C’erano da rimpiazzare le assenze di Sergio Parisse, tenuto a riposo, ...

“Dobbiamo dirvi una Cosa e non riesco a smettere di piangere”. Chiara Ferragni in lacrime insieme a Fedez su Instagram. E le sue parole preoccupano non poco : La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissima Chiara Ferragni che, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualcosa di positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello ...

PostePay sospesa via mail da servizio clienti? Una truffa - Cosa non fare : Sono in molti in questi giorni a credere di avere la PostePay sospesa: la carta di debito più diffusa in Italia è, suo malgradopdi nuovo protagonista di un tentativo di truffa, o sarebbe meglio dire phishing, ai danni degli italiani. Quali sono i rischi che si corrono e cosa è possibile fare per non cadere nella trappola? In apertura articolo proponiamo uno screen della presunta mail che notificherebbe la PostePay sospesa. La missiva, ...

Grande Fratello Vip 3 : svelato il presunto cast - ma qualCosa non torna! : Grande Fratello Vip 3: svelato il presunto cast del reality show di canale 5 targato Endemol condotto da Ilary Blasi. Stando ai rumors di Nuovo Tv, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, questo sarebbe un vero e proprio scoop, perché avrebbe comunicato in assoluta anteprima il cast dei futuri concorrenti vip della Casa di Cinecittà. Grande Fratello Vip 3: ecco svelato il presunto cast Mentre ancora si deve incoronare il vincitore del Grande ...

"Paolo Savona è tranquillo. Per lui non è importante la poltrona - ma Cosa può fare di utile per il Paese" : Antonio Maria Rinaldi, direttore del sito Scenari Economici, raggiunto al telefono dal direttore di Radio Cusano Campus Gianluca Fabi in merito allo stato d'animo di Paolo Savona, rispetto al dibattito di queste ultime ore su un suo eventuale avvicendamento o spostamento dal ministero dell'Economia, ha detto: "Il professor Savona è molto sereno. Lui è stato contattato da Di Maio e Salvini e gli è stato proposto di fare il ...

Se lui non vuole figli… ecco Cosa fare : Lei vuole figli e lui no. Una delle cause più comuni di crisi in una coppia è questa. E’ una tema spesso difficile da affrontare, una differenza di vedute crea squilibri e discussioni. Il malumore può fagocitare la relazione, ma per evitare che la situazione degeneri esistono delle soluzioni. Quando un uomo di fronte alla possibilità concreta di diventare padre tentenna o rimanda il discorso è segno di un suo profondo disagio. Forse non si ...