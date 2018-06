Cosa fare in caso di punture di api | vespe e calabroni e come evitarle

La "sindrome del bambino scosso" - attenzione : Cosa fare e non fare se il piccolo piange : Gli americani la chiamano “Shaken Baby Syndrome” (SBS), più semplicemente “Sindrome del bambino scosso”, un fenomeno poco conosciuto dai genitori e tante volte confuso o sottovalutato...

TS8000/TS8001 bloccati dopo la modifica delle frequenze Premium. Cosa fare? : In seguito alla recente modifica delle frequenze e dell’ordinamento dei canali Premium abbiamo riscontrato la possibilità di un blocco momentaneo dei decoder TS8000 e TS8001 al termine della procedura di ricerca/aggiornamento canali automatica. Tale errore potrebbe essere causato da un’incompatibilità tra la nuova configurazione canali e il ricevitore. Stiamo effettuando le opportune verifiche per risolvere ...

Cosa fare a Catania - i 15 eventi del week-end : Carmen Consoli&Friends - PopupMarket - Festa dell'Arancino : Dal 31 Maggio al 3 giugno vi aspettiamo a Nicolosi al Rifugio Sapienza con un programma ricco di appuntamenti: musica dal vivo, spettacoli, animazione, passeggiate in bici e tanti gustosissimi ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco Cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...

Cosa fare a Milano nel weekend del 2 giugno : I bambini e le famiglie potranno, inoltre, partecipare gratuitamente a eventi, esposizioni d'arte e incontri con personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, street artist e youtuber. ...

Cosa può fare l'Italia per contare in Europa? Il 15 giugno un evento del Foglio : Quali sono i grandi temi sui quali dobbiamo scommettere e quali lezioni offerte dalla Francia di Macron far nostre. Ne parliamo al Piccolo Eliseo di Roma con Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Christophe Castaner, Presidente di En Marche, e Sandro Gozi, Sottosegretario uscente per gli Affari Europe

Chi è il nuovo Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e Cosa intende fare Video : Ieri è nato il governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, dopo le tribolazioni che tutti conosciamo. Il nuovo Ministro dell'Istruzione è Marco Bussetti, simpatizzante leghista, milanese di origine ma varesotto d'adozione. Vediamo qual è la sua formazione e quali sono i punti del famoso Accordo di Governo che dovra' mettere in pratica nel corso della Legislatura. Chi è Marco Bussetti Le informazioni riguardanti il nuovo Ministro non sono ...

Governo Conte - il commento di D’Alema : “Protagonisti confusi e vicenda ridicola. Ora vediamo Cosa sanno fare” : “La vicenda a cui abbiamo assistito è stata lunga, tormentata, confusa, a tratti anche ridicola per le contraddizioni in cui sono caduti i protagonisti. Però se alla fine hanno fatto un Governo, vedremo cosa sanno fare. Penso sempre che quando nasce un Governo bisogna pensare al bene del paese e giudicarlo dai fatti.” queste le parole di Massimo D’Alema a margine dell’incontro “Democrazia, uguaglianza e ...

Cosa può fare l’Italia per contare in Europa? Suggerimenti dal “modello Milano” : Cosa può fare l'Italia per contare in Europa? Negli ultimi mesi, prima e dopo le elezioni del 4 marzo, questa domanda è diventata centrale nel dibattito politico italiano. E nelle ultime settimane, forse, ancora di più. È chiaro che la nascita del governo giallo-verde è, a suo modo, una risposta. Ma

“Troika dovrebbe invadere Roma” : deputato tedesco choc/ Ferber avverte : “Dobbiamo riflettere su Cosa fare” : “Troika dovrebbe invadere Roma”: deputato tedesco Ferber choc. “Dobbiamo riflettere su cosa fare” dichiara a Zdf. Il Tesoro Usa pronto a discutere nel G7 della crisi italiana(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:36:00 GMT)

PostePay sospesa via mail da servizio clienti? Una truffa - Cosa non fare : Sono in molti in questi giorni a credere di avere la PostePay sospesa: la carta di debito più diffusa in Italia è, suo malgradopdi nuovo protagonista di un tentativo di truffa, o sarebbe meglio dire phishing, ai danni degli italiani. Quali sono i rischi che si corrono e cosa è possibile fare per non cadere nella trappola? In apertura articolo proponiamo uno screen della presunta mail che notificherebbe la PostePay sospesa. La missiva, ...

Maturità 2018 - che Cosa si può fare (e Cosa no) durante l'Esame di Stato : Si avvicina l'esame di maturità. Prosegue la fase organizzativa della maturità 2018, già entrata nel vivo con l'emanazione dell'Ordinanza annuale lo scorso 2 maggio che rappresenta una sorta di '...

"Paolo Savona è tranquillo. Per lui non è importante la poltrona - ma Cosa può fare di utile per il Paese" : Antonio Maria Rinaldi, direttore del sito Scenari Economici, raggiunto al telefono dal direttore di Radio Cusano Campus Gianluca Fabi in merito allo stato d'animo di Paolo Savona, rispetto al dibattito di queste ultime ore su un suo eventuale avvicendamento o spostamento dal ministero dell'Economia, ha detto: "Il professor Savona è molto sereno. Lui è stato contattato da Di Maio e Salvini e gli è stato proposto di fare il ...