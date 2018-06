Corsa in montagna | Tavernaro e Pedroni vincono la Doppia W ultra 60

Provincia di Modena : Circuito del Frignano - Corsa in montagna - dieci eventi in estate - dal 26 maggio : ... tra gli amatori, è già un successo terminare la prova; ma al di là della competizione l'importante è che ogni appuntamento sia un'autentica festa dello sport, come avvenuto nelle passate edizioni». ...

Montagna - scivola sul ghiaccio : socCorsa escursionista nel vicentino : Una escursionista australiana è stata soccorsa questa mattina dopo essere scivolata sul ghiaccio nel vicentino. Alle 10.40 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un infortunio accaduto non distante dalla Caverna del Sciason. Partita da Campolongo con il compagno e due parenti per percorrere un giro ad anello di un paio di chilometri, T.C., 41 anni, australiana, stava camminando nel tratto in pendenza che porta alla grotta, quando è ...