Coree | Seul | “entusiasmo e calma” per il summit tra Kim e Trump

Coree - Seul : "entusiasmo" per il summit : 6.57 Seul accoglie con favore il ritorno in calendario del summit Usa-Corea del Nord: "E' come sela strada si sia ampliata e allargata",afferma in una breve nota, Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza sudcoreana,in vista dell'annuncio del presidente Usa, Trump, che dovrebbe confermare l'incontro del 12 giugno. "Guarderemo con entusiasmo, ma con calma allo storico meeting di Singapore" tra Trump e Kim, ha aggiunto il porta. voce.

Coree - Seul a Nord : tornare a dialogo : 7.45 La Corea del Sud definisce "spiacevole" la decisione di Pyongyang di sospendere i colloqui tra i delegati dei 2 Paesi che erano in programma oggi nel villaggio di Panmunjom, al confine. Il portavoce del ministero per l'Unificazione di Seul chiede al Nord di "tornare al dialogo il prima possibile, per la pace e la prosperità". La Corea del Nord ha deciso di sospendere i colloqui a seguito delle esercitazioni militari di Usa e sudcorea. Per ...

Disgelo tra Coree - dal 5 maggio Pyongyang avrà il fuso orario di Seul - : Dopo quasi tre anni Corea del Nord e Corea del Sud torneranno a segnare la stessa ora. Pyongyang sposterà le lancette di 30 minuti. Un gesto di distensione seguito all'incontro del 27 aprile

Coree - Seul : il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio : Coree, Seul: il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio La chiusura di Punggye-ri, avverrebbe in “forma pubblica”, al punto che Kim ha espresso l’esplicito desiderio di un invito esteso ad esperti sulla sicurezza Usa e sudcoreani Continua a leggere

Seul - Coree tornano a fuso orario unico : ANSA, - PECHINO, 29 APR - Le due Coree uniformeranno di nuovo il fuso orario: lo ha reso noto l'Ufficio di presidenza di Seul. Da agosto 2015 Pyongyang ha adottato il fuso orario di 8 ore e 30 dal ...

Coree - Seul : il Nord chiuderà il sito per i test nucleari a maggio : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo "farà in pubblico", attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudcoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l'Ufficio ...

Coree - Seul : Kim Jong-un non vuole nucleare se pace con Usa : Malgrado "sia per natura contrario agli Usa, la gente vedrà che non sono quel tipo di persona che lancia testate nucleari contro Corea del Sud, Pacifico o Usa". Lo ha detto Yoon Young-chan, portavoce ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

Coree : artisti di Seul si esibiscono in due concerti al Nord :