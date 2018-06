Coree | passi avanti per l' unione | il 14 giugno un vertice militare

Blastingnews

: Coree, Pompeo: 'Passi avanti'. Braccio destro di Kim a Washington per consegnare lettera a Trump - infoitscienza : Coree, Pompeo: 'Passi avanti'. Braccio destro di Kim a Washington per consegnare lettera a Trump - GiuseppeVenanzi : RT @catirafaella: L’umanità è fatta di passi: c’è chi ha vissuto quello di Armstrong sulla Luna, chi quello di Kim al confine delle Coree.… - alemarag : RT @catirafaella: L’umanità è fatta di passi: c’è chi ha vissuto quello di Armstrong sulla Luna, chi quello di Kim al confine delle Coree.… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Dopo un primo incontro tenutosi lo scorso aprile, la Corea del Sud e la Corea del Nord hanno accettato di organizzare un nuovo summit il 14, questa volta discutendo di relazioni militari. L'incontro si terrà a Panmunjeom, luogo simbolo dell'armistizio firmato nel 1953 tra le duee villaggio dove, tramite un accordo ministeriale, si è concordato un altro incontro per il 22che vedrà la partecipazione della Croce Rossa per trattare il fascicolo delle riunioni tra le famiglie divise dalla Guerra di Corea del 1950 e terminata proprio nel 1953. Entrambi gli incontri sono stati stabiliti ieri, primo, nell'ambito di un summit tra le delegazioni dei due Paesi. Questo incontro sarebbe dovuto avvenire prima del 14, ma il dittatore nordcoreano Kim Jong-un non aveva particolarmente apprezzato le esercitazioni militari unificate tra Stati Uniti e Corea del Sud. ...