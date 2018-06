Coppia di turisti tedeschi deruba un operaio napoletano

Napoli - Coppia di turisti tedeschi ruba portafoglio a un operaio su aliscafo per Capri : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l’accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto – secondo quanto riporta l’agenzia Ansa – è accaduto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. La vittima, che stava raggiungendo l’isola per lavoro, all’arrivo a Capri si è accorta di ...

Capri - Coppia di turisti tedeschi deruba operaio napoletano : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l'accusa di furto in concorso ai danni ...

Una Coppia di turisti tedeschi ha derubato un operaio napoletano a Capri : Una coppia di turisti tedeschi, un uomo di 40 anni e una donna di 35, originari di Friburgo, è stata denunciata a piede libero dalla polizia di Stato a Capri con l'accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto è accaduto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri.La vittima, che si stava recando sull'isola per lavoro, all'arrivo a Capri si è accorta di non avere più il portafogli con ...

Trentino - 18mila euro per partorire / Ora la Coppia di turisti russi chiederà permesso di soggiorno : Trentino, 18mila euro per partorire: ora la coppia di turisti russi chiederà il permesso di soggiorno. Il bimbo è nato prematuro mentre questi erano in vacanza nell'Alto Adige in Italia.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Trentino - 18mila euro per un parto. Coppia di turisti russi valuta di chiedere permesso di soggiorno : TRENTO - Un conto in spese sanitarie da 18mila euro. E' quello maturato ad oggi a carico di una Coppia di turisti russi da parte della sanità trentina per i costi del parto del suo bambino, nato ...