Continua il rilascio su WhatsApp delle videochiamate di gruppo | a che punto siamo?

(Di sabato 2 giugno 2018) Procede il roll-outdisu, come vi avevamo segnalato qualche giorno fa sulle pagine del nostro magazine. Non sono tanti gli utilizzatori che l'hanno già ricevuta, ma non c'è da preoccuparsi: lo stesso informatissimo @WABetaInfo ha fatto sapere che è tutto normale, e che occorrerà solo munirsi di una buona dose di pazienza per vedersela recapitare, si spera tra non molto.Del resto, non ci si poteva nemmeno aspettare un attivazione simultanea della funzionalità per tutti gli utentisparsi in ogni parte del mondo: la cosa avrebbe chiaramente mandato in tilt i server, causando un collasso generale che sarebbe andato ad inficiare il corretto funzionamento dell'app di messaggistica istantanea. Gli sviluppatori avranno preferito per questo motivo un'attivazione graduale, che proteggesse i server dal sovraccarico.Se state attendendo con ansia ...