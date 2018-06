Conte parte dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : “Non siamo marziani” : Si comincia da una frana. L’avventura del professor Giuseppe Conte, presidente del Consiglio del governo pentaleghista, inizia dai comuni di Madesimo e Campodolcino, con la firma della delibera che stabilisce lo stato d’emergenza per l’aggravamento di una frana in provincia di Sondrio. Una formalità o poco più nel primo tradizionale consiglio dei m...

Conte parte dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : “Non siamo marziani” : Si comincia da una frana. L’avventura del professor Giuseppe Conte, presidente del Consiglio del governo pentaleghista, inizia dai comuni di Madesimo e Campodolcino, con la firma della delibera che stabilisce lo stato d’emergenza per l’aggravamento di una frana in provincia di Sondrio. Una formalità o poco più nel primo tradizionale consiglio dei m...

Conte riparte dal dossier di Gentiloni : «Dimostreremo che non siamo populisti», ha detto il premier, annunciando che «nessuno è contro l’euro» |

Parte il Governo Conte - giuramento al Quirinale - Salvini e Di Maio vicepremier : Moavero: Italia è in ripresa, lavoreremo bene "Siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene". ...

Il Governo Conte parte con un deficit di credibilità politica in Europa : Il Governo Conte risorge come Lazzaro, ma parte con l'aggravio di un preoccupante deterioramento della posizione dell'Italia all'interno dell'Unione Europea.Negli ultimi anni il nostro Paese era riuscito a guadagnare la prima fila nella battaglia per la democratizzazione delle strutture e delle procedure dell'Ue e per la correzione sostanziale delle politiche di austerità, riuscendo a ottenere una significativa flessibilità in ...

Borsa : Ftse Mib parte in rialzo del 2 - 1% dopo accordo su Governo Conte - spread giu' - RCO - : Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca , +2,3%, , nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo ...

Parte il governo Di Maio-Salvini - 18 ministri. Incarico a Conte - Tria all'Economia. Oggi alle 16 il giuramento al Colle : Nasce il governo M5S-Lega. Giuseppe Conte ha ricevuto ieri sera al Quirinale l'Incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato...

Giuseppe Conte - nel suo staff le quattro 'spie' della Casaleggio : chi fa parte della Rete magica : A Palazzo Chigi sanno che è ormai questione di ore perché, finita l'epoca del Giglio magico renziano, cominci l'era della 'Rete magica' targata Casaleggio & Associat i. L'arrivo del premier Giuseppe ...

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Salvini non cede al Colle su Savona : «Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Governo - Salvini : o si parte o si vota - stasera nostra lista a Conte | : Per il leader del Carroccio il suo partito ha già fatto "abbastanza passi indietro". Rimane il nodo per l'assegnazione del dicastero all'Economia. Ma il segretario leghista incalza: "Si rischia ...

Salvini non cede al Colle su Savona : 'Lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto' : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega . Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito al Quirinale , Matteo Salvini annuncia: '...

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Salvini : "Stasera a Conte la lista dei ministri leghisti. O si parte o non tratto più" : ... ultimamente ritengo inaccettabile che pensi di porre veti politici a un ministro dell'Economia come Savona". Torna a tuonare contro il presidente Sergio Mattarella l'ex deputato del M5S Alessandro ...