Conte | «Ho sentito Merkel e Macron  Con la cancelliera un bilaterale al G7» Juncker

Conte : "Ho sentito Merkel e Macron - ecco cosa ci siamo detti" : Giuseppe Conte, neo presidente del Consiglio dei Ministri, ha già sentito la cancelliera Angela Merkel ed il presidente francese Emmanuel Macron. A margine delle cerimonie per la Festa della Repubblica, annuncia il premier del governo gialloverde tramite il proprio profilo Facebook, si è già messo al lavoro anche in vista del prossimo G7 in Canada. “Oggi, 2 giugno, è l’anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica Italiana ...