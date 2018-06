: #UltimOra premier incaricato #Conte su Facebook: parlato al telefono con #Macron. Con lui proficuo scambio sulle pr… - SkyTG24 : #UltimOra premier incaricato #Conte su Facebook: parlato al telefono con #Macron. Con lui proficuo scambio sulle pr… - CyberNewsH24 : #News #Conte al telefono con Merkel e Macron - TelevideoRai101 : Conte al telefono con Merkel e Macron -

Colloquio "cordiale" trae la cancelliera tedescache ha invitato il premier italiano ad andare a Berlino. "Ci siamo dati appuntamento al G7 fissato per la settimana prossima in Canada, dove avremo un incontro bilaterale", ha scrittosu Facebook. Sarà l'occasione "per farmi portavoce degli interessi dei cittadini italiani" Riferendo anche della telefonata "cordiale" con il presidente della Francia,ha aggiunto:entrambi hanno porto "al nostro Paese i loro migliori auguri per la Festa della Repubblica".(Di sabato 2 giugno 2018)