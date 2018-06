Con Greenpeace Plastic Radar i rifiuti in plastica nei mari si segnalano con WhatsApp

Ambiente - Greenpeace : “ Con la revisione Pac - l’Ue dimostra poca attenzione” : “I piani della Commissione non offrono quasi nessuna protezione per la salute, l’ Ambiente e il clima. Dato che la Ue finanzia l’agricoltura industriale con miliardi di euro ogni anno, il minimo che ci si possa attendere è che questi investimenti aiutino a raggiungere obiettivi di tutela ambientale e a produrre cibo nutriente e salutare”. Lo ha detto Marco Contiero, direttore politiche agricole di Greenpeace Ue commentando la proposta ...

Ambiente - Greenpeace : Costa Convochi le associazioni per fare il punto : “Sergio Costa ha un’ottima reputazione. Come associazione ambientalista collaboreremo, come sempre, con tutti i ministri e speriamo di poterlo fare anche con lui, così come speriamo che convochi presto le associazioni per fare il punto dell’agenda e sentire da noi quali sono le priorità“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, in riferimento alla nomina di Sergio ...