Coldiretti - frutta e verdura "aiutano" l'abbronzatura : Sole, tempo di tintarella, e l'alimentazione aiuta a "catturare" i raggi del sole. Con l'arrivo del caldo quasi tre italiani su quattro , 74%, si espongono ai raggi solari per ottenere la sospirata ...

Coldiretti - inflazione : aumento dell’11 - 2% dei prezzi della frutta per il clima pazzo : A spingere l’inflazione sono gli effetti del clima impazzito che ha provocato l’aumento congiunturale dell’11,2% dei prezzi della frutta, duramente colpita dal maltempo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi a maggio. Quest’anno – sottolinea la Coldiretti – è infatti sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa dell’andamento ...

Caldo - Coldiretti : frutta più dolce dopo la pioggia non stop : Finalmente il Caldo favorisce la maturazione della frutta, in ritardo a causa del freddo e delle precipitazioni non stop che hanno segnato il mese di maggio, rendendola anche piu’ dolce e gustosa. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo dell’anticiclone africano Scipione con l’aumento delle temperature e la fine delle precipitazioni in gran parte della Penisola. L’innalzamento delle temperature favorisce – sottolinea la ...

Consumi : Coldiretti - con 8 - 5 mld kg per ortofrutta record decennio (2) : (AdnKronos) – Sotto accusa sono invece le importazioni incontrollate dall’estero favorite dagli accordi commerciali agevolati stipulati dall’Unione Europea come il caso delle condizioni favorevoli che sono state concesse al Marocco per pomodoro da mensa, arance, clementine, fragole, cetrioli e zucchine o all’Egitto per fragole, uva da tavola, finocchi e carciofi. Accordi fortemente contestati perché nei paesi di origine è ...

Consumi : Coldiretti - con 8 - 5 mld kg per ortofrutta record decennio : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – record del decennio per i Consumi di frutta e verdura delle famiglie italiane arrivati a 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del Macfrut 2018 a Rimini Expo Centre. La svolta salutista, sottolinea la Coldiretti, continua anche nei ...

Alimenti - Coldiretti : record del decennio per i consumi di frutta e verdura : record del decennio per i consumi di frutta e verdura delle famiglie italiane arrivati a 8,52 miliardi di chili nel 2017 con un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti in occasione del Macfrut 2018 a Rimini Expo Centre. La svolta salutista – sottolinea la Coldiretti – continua anche nei primi due mesi del 2018 che segnano ...

Consumi - Coldiretti : “Flop ortofrutta per i sacchetti dopo il record” : Il calo dei Consumi colpisce l’ortofrutta nel primo trimestre dell’anno dopo il record italiano del decennio, con 8,52 miliardi di chili acquistati nel 2017, un aumento del 2,2% rispetto all’anno precedente ed una storica inversione di tendenza rispetto al passato. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti a commento delle elaborazioni Ismea, relative ai primi tre mesi del 2018 che, per effetto dell’introduzione dell’obbligo dei sacchetti, ...

Agroalimentare - Coldiretti : dalla carne alla frutta un business da 21 - 8 miliardi : dalla carne alla frutta, dai ristoranti ai supermercati, il volume d’affari delle agromafie è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nel 2017 con attività che riguardano l’intera filiera del cibo, della sua produzione, trasporto, distribuzione e vendita. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’operazione congiunta condotta da carabinieri e guardia di Finanza nel palermitano per attività illecite dirette anche a piazzare ...